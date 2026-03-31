Zápas roku a odlišný styl fotbalu. Češi v cestě na MS narazí po silovém Irsku na technické Dánsko

Zahrají si čeští fotbalisté po 20 letech na mistrovství světa? Rozhodne o tom večerní duel proti Dánsku. Svěřenci nového trenéra Miroslava Koubka na vyprodané Letné odehrají finále play-off kvalifikace na MS. Seveřané jsou před utkáním mírným favoritem, národní tým nicméně věří, že soupeře dokáže zaskočit. Zápas na vyprodané Letné začne ve 20:45, studio ČT sport ve 20:00.
Český tým v úvodním zápase play-off před čtyřmi dny prohrával v Edenu 0:2, ale v 86. minutě ztrátu dotáhl a po nerozhodném prodloužení pak zvládl rozhodující střelbu pokutových kopů. Zbývá mu tak udělat poslední krok na cestě k vysněné účasti na mistrovství světa, kde od rozdělení federace startoval jen jednou, a to v roce 2006.
„Čeká nás asi nejdůležitější zápas za poslední roky, jsme si toho všichni vědomi. Doufám, že by z nás mohl opadnout tlak, co byl před Irskem. Bude to jiný styl, Dánové hrají více kombinačně. Třeba by nám to mohlo i více vyhovovat,“ přemítal záložník Michal Sadílek.
Český tým teď chystá na soupeře s rozdílnou herní charakteristikou. „Příprava je v plném proudu. Irové měli bojovný styl, v defenzivě hráli v hodně hlubokém bloku, sázeli na silový fotbal. Dánové mají individuální kvalitu na každém postu, kvalitní výstavbu, chtějí hodně hrát. Čeká nás rozdílný zápas, na to se připravujeme,“ řekl Krejčí.
Národní tým hraje baráž o mistrovství světa od rozdělení federace počtvrté a uspěl jen v roce 2005 proti Norsku, rovněž na Letné. Pokud dokáže Dánsko vyřadit, zajistí si účast na letním šampionátu v Americe. Ve skupině A by se utkal s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Asociace by za případný postup reprezentace na mistrovství získala od FIFA minimálně 10,5 milionu dolarů (224 milionů korun).
„Víme, o co se hraje, že česká reprezentace nebyla na mistrovství světa 20 let. Ale není to tak, že bychom z toho byli nervózní. Hodně kluků bere postup na šampionát jako sen a my si ho chceme splnit,“ řekl hrdina penaltového rozstřelu proti Irsku brankář Matěj Kovář.
Zatímco proti Irsku byl Koubkův tým favoritem, do zápasu proti Dánům půjde v opačné pozici. Seveřané v semifinále hravě porazili Severní Makedonii 4:0, všechny branky dali až po pauze. Český celek od památného vítězství 3:0 nad Dány na Euru 2004 už sedm vzájemných duelů po sobě nevyhrál, naposledy soupeři podlehl 1:2 ve čtvrtfinále kontinentálního šampionátu v červenci 2021 v Baku.
„Dánové mají individuálně velmi dobré jedince. Technická a kombinační stránka mužstva je na velmi vysoké úrovni. Vědí, co chtějí hrát, jak chtějí hrát. Je to mužstvo, které je dlouho pohromadě, je stabilní. Jejich filozofie je naprosto jiná než Irska. Slabé stránky jsou tam také, ale ty si nechám pro sebe. My zase použijeme naše zbraně, naše atributy hry,“ podotkl Koubek, který si ve čtvrtek odbyl premiéru v roli hlavního trenéra reprezentace.
Dánové věří, že v Praze vybojují třetí účast na mistrovství světa po sobě. Jsou si ale vědomi, že soupeř je doma velmi silný. Český celek na svém hřišti od září 2022 už 17 zápasů za sebou nenašel přemožitele.
„Češi mají nejvyšší mužstvo v Evropě. Takže se jedná o tým, který je fyzicky skvěle vybavený. Zatím za sebou máme jen první poločas (baráže), jsme si plně vědomi, že jsme ještě nic nevyhráli. Pokud chceme postoupit, musíme podat výkon, při kterém ze sebe všichni hráči dostanou to nejlepší,“ řekl dánský trenér Brian Riemer.
Zatímco Seveřané zřejmě nastoupí ve stejné základní sestavě, Koubek nejspíš sáhne ke změnám. Proti Irům nefungoval systém na dva hrotové útočníky, je pravděpodobné, že se do zahajovací jedenáctky vrátí nedávný kapitán Tomáš Souček. Změny mohou nastat i na pozici levého halfbeka či pravého stopera.
Předpokládané sestavy Česko – Dánsko
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Coufal, Souček, Darida, Zelený – Šulc, Provod – Schick.
Dánsko: Hermansen – Bah, Nörgaard, Nelsson, Maehle – Hjulmand, Höjbjerg – Isaksen, Froholdt, Damsgaard – Höjlund.