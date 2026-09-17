Zápas, který může Plzeň odstartovat. Západočeši nastoupí proti Union Saint-Gilloise

Viktoria Plzeň vstoupí večer do letošního ročníku Evropské ligy. Za soupeře bude mít belgický Union Saint-Gilloise a trenér Radoslav Kováč věří, že se jeho tým vítězstvím nastartuje k lepším výsledkům. Západočeši se totiž zatím výsledkově trápí.
Viktoria v neděli podlehla Olomouci 2:3 a krčí se až na desátém místě ligové tabulky. „Věřím, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasné, že ho všichni potřebujeme. Jak klub, tak hráči v kabině i fanoušci. Věřím, že jsme se na to dobře připravili,“ řekl Kováč.
„Zítra to může být ten zápas, který nás může odstartovat. Minulý zápas jsme prohráli, musíme být daleko pozornější ve zbytkové obraně. Nesmíme v žádném případě ani na chvíli vypnout, musíme být daleko kompaktnější,“ doplnil šestačtyřicetiletý trenér.
Na lavičce na konci srpna krátce po prohře 0:3 v Bělehradě nahradil odvolaného Martina Hyského a prožil snovou premiéru poté, co s Viktorií po vítězství 5:1 po prodloužení otočil dvojzápas 4. předkola s Crvenou zvezdou. „Dobrý výsledek znamená zítra vyhrát. Chtěli bychom samozřejmě k tomu i dobrý výkon, jako se to povedlo v prvním zápase, ten byl výborný. Bohužel jsme na to nenavázali,“ řekl Kováč, pod nímž tým v dosavadních čtyřech zápasech v domácí lize jen jednou zvítězil.
„Čekali jsme, že ten impulz a zápas (s Crvenou zvezdou) nám pomůže daleko víc. Sami jsme z toho všichni byli překvapeni, že se nám na to úplně nepodařilo navázat. Nicméně je další den, další evropský zápas, první kolo,“ konstatoval.
Sestava dozná změn
Dá se čekat, že Kováč trochu obmění sestavu i vzhledem k tomu, že v neděli čeká Viktorii ligový šlágr na Slavii. „Nějaké změny budou, ale vůbec nechci říkat kdo, co a jak. Nicméně určitě dostanou šanci hráči, kteří si o to říkají,“ uvedl bývalý trenér Liberce či Pardubic.
Union je na rozdíl od Plzně ve formě a vede belgickou ligu. Západočeši tak nejsou před utkáním favoritem. „V zápase s Crvenou zvezdou jsme mohli jen získat a hráli jsme výborně. V těch zápasech, kde musíme, je na nás vidět tlak. Celkově ještě nejsme v tak dobré pohodě, abychom to zvládali. Co se týče zítřejšího zápasu, soupeř je určitě v lepším rozpoložení v rámci ligy. Uvidíme, jaká to bude výhoda, nebo nevýhoda,“ přemítal bývalý český reprezentant.
„My prostě hrajeme další zápas doma, kde jsme v sezoně z šesti zápasů vyhráli dva, to vůbec není moc. Uděláme vše pro to, aby tam od začátku byla energie, koncentrace. Chtěl bych vidět tým, který od první minuty půjde za vítězstvím,“ řekl Kováč.
Union dal v úvodních šesti kolech belgické ligy 19 branek. „Mají výborný přechod, celkově to pojetí hrozně rychle nahoru, do kolma. Hned po zisku hrají nahoru do devítky a sklepávají to na dalšího. Takže náš blok asi bude malinko nižší, abychom jim neotvírali prostory za námi. To je jediné, co můžu prozradit. Budeme reagovat hlavně pro tým, aby se v tom cítil dobře, abychom to klukům udělali co nejlíp na míru. Aby to přineslo výsledek, který chceme,“ uvedl Kováč.