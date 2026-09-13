Viktoria Plzeň v osmém kole prohrála na domácím hřišti s Olomoucí 2:3. Ostravský Baník prožívá výsledkovou krizi, doma podlehl Pardubicím 1:2 a připsal si třetí porážku v řadě. Východočeši se naopak radují z prvního vítězství. Dál se trápí také Zlín, který prohrál i poosmé, Hradec Králové otočil na 2:1.
Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 2:3
Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.
Viktorii při nepovedeném vstupu do sezony zatím příliš nepozvedl ani nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. Západočeši sice pod ním na úvod po triumfu 5:1 po prodloužení otočili 4. předkolo Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad, v domácí soutěži však zvítězili v jediném ze čtyř duelů.
V tabulce se Plzeň krčí až na 10. místě. Sigma vyhrála popáté z posledních šesti kol, částečně odčinila středeční vyřazení v poháru v Prostějově a poskočila na třetí příčku.
Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 2:3 (1:2)
Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 2:3 (1:2)
Branky: 34. vlastní Sylla, 85. Faal – 16. Ghali, 41. Tkáč, 52. Sejk. Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Kotalík – Ochotnický (video). ŽK: Borges, Soldo, Ghali, Beran (všichni Olomouc). Diváci: 8755.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Dweh, Doski – Gabriel (63. Adu), Hrošovský (72. Pirgič), Červ (70. Panoš), Sojka – Memič, Ladra (63. Kabongo) – Lawal (63. Faal). Trenér: Kováč.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali, Soldo (64. Mikaelsson), Beran, Borges (46. Hadaš) – Krivak (6. Tkáč, 79. Šíp), Janošek – Sejk. Trenér: Hapal.
Baník – Pardubice 1:2
Zápas se po relativně vyrovnaném úvodu na stranu Pardubic začal přiklánět po 20 minutách. Hosté v 16. minutě vystřídali Šimka Drchalem, kterému krátce nato přihrál z křídla Mahuta a Drchal bez přípravy po zemi propálil Jedličku.
Baníku v první půli nešlo absolutně nic. Většina akcí končila už v předfinální fázi, naopak výpady rychlostních hráčů Pardubic působily domácí obraně stále větší potíže. Druhý gól měl na kopačce v 32. minutě Godwin, jemuž se ale na malém vápně zapletl míč mezi nohama a těsně minul branku. Neuvěřitelnou šanci spálil v 37. minutě po dalším brejku Tanko, který po ideální Drchalově přihrávce snad ze tří kroků minul úplně prázdnou branku.
Silně nepodařený poločas Slezanů nakonec skončil přijatelnou jednogólovou ztrátou a dal domácím možnost reagovat. Kouč Roman Skuhravý provedl trojí střídání, přeskupil řady a na 10 minut se Ostrava skutečně usídlila na útočné polovině.
Hosté ovšem znovu skórovali po brejku. Tankovi první zakončení nevyšlo, ale z otočky trefil balon lépe a Jedlička byl krátký. Naději na bodový zisk zažehl v 81. minutě Škrkoň, ale to bylo v podání Baníku vše.
Baník Ostrava – FK Pardubice 1:2 (0:1)
Baník Ostrava – FK Pardubice 1:2 (0:1)
Branky: 81. Škrkoň - 20. Drchal, 55. Tanko. Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Ratajová – Zelinka (video). ŽK: Boula, Kubala – Jelínek, M. Traoré, Smékal, Halinský. Diváci: 8269.
Ostrava: Jedlička – Skyba (72. Smith), Nogha, Míček (46. Djačuk) – Holzer (46. Gilbert), Boula, Kubala (46. Musák), A. Traoré, Bewene – Škrkoň, Jurečka (72. Frydrych). Trenér: R. Skuhravý.
Pardubice: Neuman – Icha, Halinský, M. Traoré – Mahuta (58. Smékal, 86. Vinícius), Hlavatý, Jelínek – Godwin, Šimek (18. Drchal), Samuel (46. Boledovič) – Tanko (86. Trédl). Trenér: Trousil.
Zlín – Hradec Králové 1:2
K prvním bodům v sezoně nepomohla ševcům ani změna trenéra, Bronislava Červenku vystřídal v týdnu sportovní manažer Pavel Hoftych.
Zlín začal aktivně, dva rychle po sobě jdoucí rohy sice nebezpečí pro hostujícího gólmana Zadražila nepřinesly, ale brejk Šmigy v šesté minutě ano. Hrotový útočník ale napálil jen tyč hradecké branky. O dvě minuty později prvoligový debutant ve zlínské sestavě Štefan poslal před branku centr, který do sítě uklidil hlavou Machalík.
Tlak votroků sice do poločasu gradoval, jenže končil na hranici pokutového území. Až v nastavení první půle propadla obrana Zlína po Dancákově kolmici na Čvančaru, který obstřelil Dostála a vyrovnal na 1:1.
Po přestávce bylo pro Zlín ještě hůře. Hned první akce Hradce skončila gólem. Čvančarův centr vrátil před bránu Van Buren a za Dostálova záda míč napálil zlínský odchovanec Slončík.
FC Zlín – FC Hradec Králové 1:2 (1:1)
FC Zlín – FC Hradec Králové 1:2 (1:1)
Branky: 8. Machalík – 45.+1 Čvančara, 46. Slončík. Rozhodčí: Rouček – Machač, Dorotík – Adámková (video). ŽK: Machalík, Fukala, Křapka – Slončík. Diváci: 2440.
Zlín: Dostál – Kukučka, Černín, Křapka, Fukala – Machalík (68. Cupák), Penkevics (10. Petruta) – Kopečný (68. Appiah), Štefan (68. Poznar), Pišoja (80. Gaži) – Šmiga. Trenér: Hoftych.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Dancák (80. Valenta), Darida, Trubač (80. Mielke) – Van Buren (66. Umar), Slončík (89. Vlkanova) – Čvančara. Trenér: Horejš.