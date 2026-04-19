Liverpool rozhodl derby v nastaveném čase, Manchester City udolal Arsenal

Derby v Liverpoolu ve 33. kole anglické fotbalové ligy málem skončilo bez vítěze, ale v jedenácté minutě nastaveného času dal vítězný gól favorita Virgil van Dijk. Liverpool se tak přiblížil účasti v Lize mistrů. Zápas dvou nejlepších týmů tabulky v Manchesteru vyhráli místní Citizens, kteří porazili Arsenal 2:1 a ztrácejí na něj už jen tři body. Nottingham získal další cenné body v boji o záchranu mezi elitou anglického fotbalu, když ho za výhrou 4:1 nad Burnley táhl hattrickem Morgan Gibbs-White.
Everton měl v liverpoolském derby od úvodního hvizdu navrch, ale při gólu Ndiayeho odhalil videorozhodčí ofsajd a hned za dvě minuty se na druhé straně prosadil Salah. Egyptský křídelník zužitkoval Gakpovu precizní přihrávku a ve svém posledním derby před avizovaným letním odchodem z Liverpoolu vstřelil Evertonu už devátý gól a vyrovnal rekord Stevena Gerrarda.
Po přestávce ale vyrovnal Beto, navíc Liverpool musel chvíli poté vystřídat zraněného brankáře Mamardašviliho, který už tak zaskakoval za jedničku Alissona. Ve 29 letech si proto odbyl ligový debut v dresu Reds Frederick Woodman a nakonec to byla vítězná premiéra. Van Dijk v závěru dlouhého nastavení našel centrem Szoboszlaie a zařídil Liverpoolu na páté příčce zaručující Ligu mistrů sedmibodový náskok před Chelsea.
Burnley šlo v Nottinghamu do vedení v nastavení prvního poločasu, kdy se podeváté v sezoně trefil nejlepší týmový střelec Flemming. Gibbs-White ale nejprve v 62. minutě vyrovnal, o sedm minut později stav otočil a třináct minut před koncem završil hattrick. Konečný výsledek v nastavení stanovil Igor Jesus.
Čtvrtá Aston Villa udržela před Liverpoolem tříbodový náskok po vítězné sedmigólové přestřelce se Sunderlandem (4:3). Domácí po dvou brankách Watkinse vyhráli poločas 2:1, další gól přidal hned po změně stran Rogers, ale v závěru během dvou minut soupeř vyrovnal. Poslední slovo měl ale v třetí nastavené minutě Abraham.
Anglická fotbalová liga – 33. kolo:
Brentford – Fulham 0:0, Leeds – Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle – Bournemouth 1:2 (68. Osula – 32. Tavernier, 85. Truffert), Tottenham – Brighton 2:2 (39. Porro, 77. Simons – 45.+3 Mitoma, 90.+5 Rutter), Chelsea – Manchester United 0:1 (43. Cunha), Everton –Liverpool 1:2 (54. Beto – 29. Salah, 90.+11. van Dijk), Aston Villa – Sunderland 4:3 (2. a 36. Watkins, 46. Rogers, 90.+3. Abraham – 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor), Nottingham – Burnley 4:1 (62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+7. Igor Jesus – 45. Flemming), Manchester City – Arsenal 2:1 (16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz).