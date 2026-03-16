Fotbal

Záchranářský souboj v italské lize vyhrála Fiorentina


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Fiorentiny zvítězili v záchranářském souboji v italské lize na hřišti Cremony 4:1 a vzdálili se na čtyři body sestupovému pásmu. Osmnáctá příčka, která už znamená pád do druhé ligy, patří právě Cremoně.

Domácí nevyhráli popatnácté za sebou a na vítězství čekají od 7. prosince. Fiorentina, která v předchozích dvou ligových zápasech nedokázala vstřelit gól, se tentokrát prosadila dvakrát už v prvním poločase zásluhou Parisiho a Piccoliho.

I když jejich nejlepší střelec Kean zůstal po zranění jen na lavičce náhradníků, přidali hosté po přestávce další dvě branky. Mezi trefy Doda a Gudmundssona vměstnal čestný úspěch Cremony Okereke.

Výsledky 29. kola italské fotbalové ligy:

Hellas Verona – FC Janov 0:2 (61. Vitinha, 86. Östigard), Pisa – Cagliari 3:1 (52. a 54. Caracciolo, 9. Moreo z pen. – 67. Pavoletti), Sassuolo – Boloňa 0:1 (6. Dallinga), Como – AS Řím 2:1 (59. Douvikas, 79. Carlos – 7. Malen z pen.), Lazio Řím – AC Milán 1:0 (26. Isaksen), Cremona – Fiorentina 1:4 (57. Okereke - 25. Parisi, 32. Piccoli, 49. Dodo, 69. Gudmundsson).

Čtěte také

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.