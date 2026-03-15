Fotbal

Como otočilo duel s AS Řím, Pisa zvítězila po 17 kolech


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Coma v italské lize otočili duel s AS Řím, který porazili 2:1, a po čtvrté ligové výhře za sebou udrželi v tabulce čtvrté místo. Boloňa s Vitíkem v sestavě porazila Sassuolo 1:0. Pisa vyhrála poprvé od začátku listopadu proti Cagliari 3:1.

Římany v sedmé minutě poslal do vedení gólem z penalty Nizozemec Donyell Malen, který se v dresu celku z hlavního města trefil posedmé z devíti zápasů, ale Como dokázalo i díky přesilovce po vyloučení Brazilce Francy dvakrát skórovat po změně stran.

Desátý gól v sezoně zaznamenal druhý nejlepší střelec Serie A Řek Douvikas a vítěznou branku vstřelil 11 minut před koncem brazilský stoper Carlos po úspěšné dorážce. AS Řím poprvé od prosince 2024 nevyhrál ani jeden ze čtyř po sobě jdoucích soutěžních zápasů a na hřišti Coma prohrál i historicky třetí vzájemný souboj. V tabulce tým klesl na šesté místo.

Pisa v Serii A zvítězila po 17 kolech a poprvé od začátku listopadu. Na domácím hřišti navzdory vyloučení bývalého útočníka Viktorie Plzeň Rafia Durosinmiho už ve 37. minutě porazila 3:1 Cagliari a v tabulce se posunula na předposlední místo o skóre před Veronu, která dnes prohrála doma 0:2 s Janovem.

V dresu nováčka z Pisy se během početní nevýhody trefil ve druhém poločase dvakrát v rozmezí dvou minut stoper Caracciolo, který zaznamenal první branky v sezoně. Cagliari čeká na výhru už šest zápasů a v neúplné tabulce má šestibodový náskok na pásmo sestupu.

Výsledky 29. kola italské fotbalové ligy:

Hellas Verona – FC Janov 0:2 (61. Vitinha, 86. Östigard), Pisa – Cagliari 3:1 (52. a 54. Caracciolo, 9. Moreo z pen. – 67. Pavoletti), Sassuolo – Boloňa 0:1 (6. Dallinga), Como – AS Řím 2:1 (59. Douvikas, 79. Carlos – 7. Malen z pen.),
20:45 Lazio Řím – AC Milán.

