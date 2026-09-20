Začal jsem si víc věřit, říká nejlepší kanonýr ligy

Devět kol, šest gólů. To je bilance čtyřiadvacetiletého fotbalisty Martina Šuberta z Mladé Boleslavi. Tam přišel současný nejlepší střelec tuzemské nejvyšší soutěže ze Slavie a v minulém ročníku dal jediný gól. Co mu pomohlo k takovému zlepšení? „Začal jsem si víc věřit,“ přiznal chlapík, který jeden gól přidal i v sobotní výhře nad Zbrojovkou Brno 2:0.
Levonohý křídelník znovu sám vládne pořadí ligových střelců. „Je to samozřejmě super pocit, jsem nesmírně rád. Ale statistiky moc nesleduji. Jen si přeju, ať mi to tam dál padá,“ uvedl Šubert.
Odchovanec Slavie hraje nejvyšší soutěž druhou sezonu. Po osmi zápasech má na kontě šest gólů, jednu trefu navíc přidal i v domácím poháru. „První rok jsem se tady tak sžíval s klukama a celkově, ale teď se moje pozice změnila. Kluci mi víc věří a já jsem rád, že jim to splácím,“ uvedl ofenzivní fotbalista.
„Bylo to už během přípravy, začal jsem hrát o hodně líp. A pomohl mi první gól v Olomouci. I na tréninku, když hrajeme nějakou soutěž nebo střelbu za vápnem, tak mi to tam padá. Je to jedno s druhým,“ vysvětlil.
Při zmínce o možné nominaci do národního týmu zůstal nově zrozený kanonýr v klidu.
„Na to jsem vůbec nemyslel. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že se o tom vůbec může někdo bavit, tak bych tomu nevěřil. Jsou tam hráči, kteří toho mají hodně za sebou. Musím toho ukázat ještě víc a potvrzovat to,“ dodal Šubert, který společně se spoluhráči dostal při dlouhé reprezentační pauze týdenní volno.