Z českých fotbalistů slavil vítězství v Konferenční lize jen Gabriel

V úvodních zápasech 4. předkola Konferenční ligy se z českých fotbalistů radoval z vítězství jen Adam Gabriel, jehož Midtjylland zdolal doma Rijeku 2:0. Český obránce, který se pomalu vrací do sestavy po vleklém zranění, nastoupil ale až minutu před koncem.
Další dánský tým FC Kodaň s Alexem Králem v záloze hrál ve finském Turku 0:0 a poprvé v této sezoně vyšel střelecky naprázdno. Král, který v letní přestávce přišel z Unionu Berlín, odehrál 72 minut.
Górnik Zabrze, v jehož základní sestavě byli Michal Sáček a Lukáš Sadílek, prohrál doma s Monakem 2:3. Slovenský útočník Erik Prekop, který v červenci přestoupil z pražské Slavie, a střídající Nor Liseth jen zmírnili porážku. Ondřej Zmrzlý strávil zápas na domácí lavičce..
Jiří Pavlenka byl v brance při domácí remíze PAOKu Soluň s Brannem Bergen 1:1. V 57. minutě ho překonal jedinou střelou mezi tyče Eriksen, ale ghanský obránce Baba hlavou po rohovém kopu vyrovnal.
Úvodní utkání 4. předkola Konferenční ligy
Úvodní utkání 4. předkola Konferenční ligy
Lincoln Red Imps (Gibr.) – Larne (Sev. Ir.) 0:2 (0:0), Inter Turku – FC Kodaň 0:0, Tromsö – Brighton 0:0, Midtjylland – Rijeka 2:0 (1:0), Nordsjaelland – St. Gallen 1:0 (1:0), Klaksvík – FC Riga 0:0, PAOK Soluň – Brann Bergen 1:1 (0:0), Drita (Kos.) – Inter Escaldes (And.) 2:2 (2:1), Górnik Zabrze – Monako 2:3 (0:1), Twente Enschede – Karabach 0:1 (0:0), Sion – Ajax Amsterodam 2:4 (1:0), Víkingur Reykjavík – Borac Banja Luka 1:3 (0:2), Motherwell – Freiburg 1:3 (1:1), Gent – Hibernian 0:0, Atalanta Bergamo – Hapoel Tel Aviv 0:0, Lugano – Maccabi Tel Aviv 2:1 (1:0), Heart of Midlothian – Rapid Vídeň 2:2 (0:1), Shamrock Rovers – Kuopio 1:1 (0:0), Hajduk Split – Raków Čenstochová 2:2 (1:1), Dinamo City (Alb.) – Pafos (Kypr) 1:1 (0:0), Braga – Austria Vídeň 2:0 (1:0), Getafe – Partizan Bělehrad 3:1 (1:1).