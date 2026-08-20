Fotbal

Z českých fotbalistů slavil vítězství v Konferenční lize jen Gabriel


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

V úvodních zápasech 4. předkola Konferenční ligy se z českých fotbalistů radoval z vítězství jen Adam Gabriel, jehož Midtjylland zdolal doma Rijeku 2:0. Český obránce, který se pomalu vrací do sestavy po vleklém zranění, nastoupil ale až minutu před koncem.

Další dánský tým FC Kodaň s Alexem Králem v záloze hrál ve finském Turku 0:0 a poprvé v této sezoně vyšel střelecky naprázdno. Král, který v letní přestávce přišel z Unionu Berlín, odehrál 72 minut.

Górnik Zabrze, v jehož základní sestavě byli Michal Sáček a Lukáš Sadílek, prohrál doma s Monakem 2:3. Slovenský útočník Erik Prekop, který v červenci přestoupil z pražské Slavie, a střídající Nor Liseth jen zmírnili porážku. Ondřej Zmrzlý strávil zápas na domácí lavičce..

Jiří Pavlenka byl v brance při domácí remíze PAOKu Soluň s Brannem Bergen 1:1. V 57. minutě ho překonal jedinou střelou mezi tyče Eriksen, ale ghanský obránce Baba hlavou po rohovém kopu vyrovnal.

Úvodní utkání 4. předkola Konferenční ligy

Lincoln Red Imps (Gibr.) – Larne (Sev. Ir.) 0:2 (0:0), Inter Turku – FC Kodaň 0:0, Tromsö – Brighton 0:0, Midtjylland – Rijeka 2:0 (1:0), Nordsjaelland – St. Gallen 1:0 (1:0), Klaksvík – FC Riga 0:0, PAOK Soluň – Brann Bergen 1:1 (0:0), Drita (Kos.) – Inter Escaldes (And.) 2:2 (2:1), Górnik Zabrze – Monako 2:3 (0:1), Twente Enschede – Karabach 0:1 (0:0), Sion – Ajax Amsterodam 2:4 (1:0), Víkingur Reykjavík – Borac Banja Luka 1:3 (0:2), Motherwell – Freiburg 1:3 (1:1), Gent – Hibernian 0:0, Atalanta Bergamo – Hapoel Tel Aviv 0:0, Lugano – Maccabi Tel Aviv 2:1 (1:0), Heart of Midlothian – Rapid Vídeň 2:2 (0:1), Shamrock Rovers – Kuopio 1:1 (0:0), Hajduk Split – Raków Čenstochová 2:2 (1:1), Dinamo City (Alb.) – Pafos (Kypr) 1:1 (0:0), Braga – Austria Vídeň 2:0 (1:0), Getafe – Partizan Bělehrad 3:1 (1:1).

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