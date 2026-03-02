Snaha Realu Madrid o titul dostala povážlivou ránu. Bílý balet prohrál doma s Getafe 0:1 a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. Jedinou branku zápasu vstřelil v prvním poločas Satriano.
Překvapivé zaváhání. Real doma prohrál s Getafe
Zápas rozhodl v 39. minutě ranou z voleje uruguayský útočník Martín Satriano. Brankář Jiří Letáček sledoval výhru svého týmu jen z lavičky náhradníků. Bílému baletu chyběl kvůli potížím s kolenem francouzský kanonýr Kylian Mbappé.
V minulém kole Real podlehl v Pamploně 1:2 a v domácí soutěži ztratil body po osmi zápasech. Nyní přišlo další selhání proti týmu, který byl před zápasem v tabulce na 13. místě s pětibodovým náskokem na sestupové pásmo. Cenná výhra posunula Getafe na jedenáctou pozici.
Fotbalisté Getafe uspěli proti Realu po sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech. Na jeho hřišti zvítězili po více než 18 letech.