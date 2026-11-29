FC Barcelona i díky hattricku nejlepšího střelce soutěže Brazilce Raphinhy zvítězila 5:1 na hřišti Deportiva Coruňa a navýšila náskok v čele na pět bodů.
Barceloně zajistil vedení už po dvou minutách Yamal, jehož přihrávku po zemi přeběhl Olmo a míč skončil v síti. O sedm minut později vrátil Deportivo do hry bývalý útočník Barcelony Aubameyang, který si v souboji tělem odstavil Cubarsího a obloučkem přehodil gólmana Garcíu.
Barcelona s přibývajícím časem naplno zužitkovala svou převahu. Na branku Olma z 20. minuty navázal Raphinha třemi trefami po změně stran. První a poslední vstřelil po Yamalových přihrávkách a zaznamenal třetí hattrick v sezoně. Brazilec má po 14 kolech 18 branek. Yamal je s bilancí 11+11 nejproduktivnějším hráčem La Ligy.
Výsledky 14. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 14. kola španělské fotbalové ligy
Valencie – Pamplona 1:1 (74. Duro – 63. Rubén García), Coruňa – FC Barcelona 1:5 (9. Aubameyang – 50., 83. a 90.+1 Raphinha, 2. Yamal, 20. Olmo), Celta Vigo – Villarreal 1:2 (30. Jutgla - 3. z pen. a 54. Mikautadze), Betis Sevilla – Vallecano 0:1 (72. De Frutos), Málaga – Bilbao 3:4 (49. a 82. Niňo, 36. Cajuste – 27. Sancet, 34. Berenguer, 38. N. Williams, 44. Rincón), Elche – Atlético Madrid 2:3 (27. Neto, 48. Sangaré – 5. Grimaldo z pen., 7. I Kang-in, 41. Álvarez), Real Madrid – Alavés 1:2 (70. Mbappé – 22. Martínez, 61. Pérez).