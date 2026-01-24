Fotbal

West Ham slaví výhru, Bowen klubový rekord


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Důležité tři body v cestě za snahou zachránit se v nejvyšší anglické soutěži získal West Ham, který porazil Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.

West Ham poprvé od listopadu uspěl ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížil se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.

Londýnský celek triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a v neúplné tabulce mu patří devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.

Výsledky 23. kola anglické fotbalové ligy

West Ham Sunderland 3:1 (14. Summerville, 28. Bowen z pen., 43. Fernandes – 66. Brobbey)

