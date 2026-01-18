Fotbal

Wolverhampton počtvrté za sebou bodoval, Aston Villu nepustil na druhé místo Everton


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

S českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v obraně udrželi fotbalisté Wolverhamptonu čisté konto v nedělním zápase 22. kola Premier League. Na svém stadionu remizovali 0:0 s Newcastlem. Aston Villa prohrála 0:1 s Evertonem, ztratila body potřetí z posledních čtyř kol a nevyužila šanci předstihnout v tabulce Manchester City, jenž zůstal druhý díky lepšímu skóre. Oba týmy ztrácejí na vedoucí Arsenal sedm bodů.

Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy, v nichž si také připsali jedinou ligovou výhru v sezoně 3:0 nad West Hamem, která byla do neděle také jejich jedinou udrženou nulou v soutěži.

Krejčího celek je ale dál na posledním místě tabulky se čtrnáctibodovou ztrátou na záchranu. Newcastle přišel o body po sérii tří výher a v tabulce je osmý. Na pohárové příčky nyní ztrácí dva body.

Everton zvítězil gólem z 59. minuty, když špatné Torresovo zpracování zachytil McNeil. Jeho střelu sice domácí brankář Martínez ještě vyrazil, ale jen k nohám dobíhajícího Barryho, ten padajícího Argentince zblízka přehodil a rozhodl. Svěřenci Davida Moyese se z triumfu radovali po dvou zápasech a jsou desátí. Na poháry ztrácejí tři body.

Výsledky 22. kola anglické fotbalové ligy

Manchester United – Manchester City 2:0 (65. Mbeumo, 76. Dorgu), Chelsea – Brentford 2:0 (26. Joao Pedro, 76. Palmer z pen.), Leeds – Fulham 1:0 (90.+1 Nmecha), Liverpool – Burnley 1:1 (42. Wirtz – 65. Edwards), Sunderland – Crystal Palace 2:1 (33. Le Fée, 71. Brobbey – 30. Pino), Tottenham – West Ham 1:2 (64. Romero – 15. Summerville, 90.+3 Wilson), Nottingham – Arsenal 0:0, Wolverhampton – Newcastle 0:0,  Aston Villa – Everton 0:1 (59. Barry).



