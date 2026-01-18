S českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v obraně udrželi fotbalisté Wolverhamptonu čisté konto v nedělním zápase 22. kola Premier League. Na svém stadionu remizovali 0:0 s Newcastlem. Aston Villa prohrála 0:1 s Evertonem, ztratila body potřetí z posledních čtyř kol a nevyužila šanci předstihnout v tabulce Manchester City, jenž zůstal druhý díky lepšímu skóre. Oba týmy ztrácejí na vedoucí Arsenal sedm bodů.
Wolverhampton počtvrté za sebou bodoval, Aston Villu nepustil na druhé místo Everton
Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy, v nichž si také připsali jedinou ligovou výhru v sezoně 3:0 nad West Hamem, která byla do neděle také jejich jedinou udrženou nulou v soutěži.
Krejčího celek je ale dál na posledním místě tabulky se čtrnáctibodovou ztrátou na záchranu. Newcastle přišel o body po sérii tří výher a v tabulce je osmý. Na pohárové příčky nyní ztrácí dva body.
Everton zvítězil gólem z 59. minuty, když špatné Torresovo zpracování zachytil McNeil. Jeho střelu sice domácí brankář Martínez ještě vyrazil, ale jen k nohám dobíhajícího Barryho, ten padajícího Argentince zblízka přehodil a rozhodl. Svěřenci Davida Moyese se z triumfu radovali po dvou zápasech a jsou desátí. Na poháry ztrácejí tři body.
Výsledky 22. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Manchester City 2:0 (65. Mbeumo, 76. Dorgu), Chelsea – Brentford 2:0 (26. Joao Pedro, 76. Palmer z pen.), Leeds – Fulham 1:0 (90.+1 Nmecha), Liverpool – Burnley 1:1 (42. Wirtz – 65. Edwards), Sunderland – Crystal Palace 2:1 (33. Le Fée, 71. Brobbey – 30. Pino), Tottenham – West Ham 1:2 (64. Romero – 15. Summerville, 90.+3 Wilson), Nottingham – Arsenal 0:0, Wolverhampton – Newcastle 0:0, Aston Villa – Everton 0:1 (59. Barry).