Ve 24. kole první fotbalové ligy vyhrál Hradec Králové v Liberci 1:0 a přetnul vítěznou domácí sérii Slovanu, která trvala od října. Pardubice se rozešly s Teplicemi smírně 1:1. Mladá Boleslav má se 47 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže, potřetí za sebou ale udržela čisté konto a nasázela Jablonci tři góly.
Votroci přetrhli Liberci vítěznou domácí šňůru
Pardubice remizovaly doma s Teplicemi 1:1, dohrávalo se na obou stranách v deseti
Fotbalisté Pardubic remizovali s Teplicemi 1:1. Zápas sousedů v tabulce střelecky otevřel v 11. minutě z penalty Michal Bílek, za domácí ještě do přestávky srovnal Vojtěch Patrák. Od 79. minuty dohrávali Severočeši bez vyloučeného střídajícího Jana Fortelného, v závěru dostal červenou kartu i pardubický Emmanuel Godwin. Nerozhodně skončil také podzimní vzájemný duel. Obě mužstva vyhrála jediné z pěti jarních kol.
V 77. minutě Fortelný zezadu šlápl na Hlavatého a gestem se ihned omlouval. Od hlavního sudího dostal žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání opakovaných záběrů ale Jan Beneš svůj původní verdikt zrušil a teplického záložníka rovnou vyloučil. Fortelný na trávníku strávil necelou čtvrthodinu.
Domácí však hráli přesilovku jen 10 minut. Na konci základní doby Godwin před vhozením autu nastavil nohu Rizničovi a za nesportovní chování obdržel červenou kartu. Jan Beneš ještě situaci přezkoumal na videu, u původního rozhodnutí ale zůstal. Nigerijský hráč byl vyloučen i před třemi týdny na stadionu Bohemians, tam se však jednalo o chybu rozhodčího.
Hradec vyhrál v Liberci 1:0 a ukončil vítěznou domácí sérii Slovanu
Fotbalisté Liberce prohráli s Hradcem Králové 0:1 a na svém stadionu ztratili body poprvé od říjnového derby s Jabloncem a po šňůře čtyř vítězství. Václav Pilař ve 38. minutě sólovou akcí ukončil sérii venkovních porážek Východočechů, která se zastavila na čtyřech.
Votroci vyhráli teprve podruhé z posledních 20 vzájemných ligových duelů. Slovan zůstal pátý, jeho přemožitel už je v neúplné tabulce hned za ním s tříbodovou ztrátou.
Sedmatřicetiletý Pilař se při brejku z poloviny hřiště šikovně vyhnul třem soupeřům a počtvrté v ligové sezoně se zapsal mezi střelce. Bylo to poprvé od října, co Koubek inkasoval na domácím stadionu po čtyřech zápasech s nulou. Vlkanova mohl po hodině hry přidat druhý gól votroků, ale z úhlu těsně přestřelil libereckou branku.
Jablonec nezvládl vstup do druhé půle a prohrál v Boleslavi 0:3
Fotbalisté Jablonce prohráli v Mladé Boleslavi 0:3. V jarní části sezony poprvé nebodovali a v případě nedělního vítězství Plzně ve Zlíně mohou přijít o třetí místo v tabulce. Domácí rozhodli v úvodu druhé půle třemi góly v rozmezí sedmi minut. Trefili se Michal Ševčík, Dominik Kostka a vlastní branku si dal Eduard Sobol. Středočeši zvítězili po pěti kolech a poprvé na jaře, Jablonec v lize zdolali po čtyřech duelech a třech porážkách. V tabulce jsou třináctí.
Úvodní poločas nenabídl příliš záživnou podívanou. Jedinou střelu mezi tyče zapsal v první půli až ve 41. minutě domácí John, zato po změně stran se skóre rychle změnilo hned třikrát. Po necelých dvou minutách od přestávky Kozel získal na útočné polovině míč, jeho přihrávku sklepl John proti noze Ševčíkovi a ten technickou střelou trefil horní roh brány. Nejlepší střelec Středočechů dal šestý gól v ligovém ročníku.
Jablonec na jaře v pátém utkání poprvé inkasoval a brankář Mihelak dostal ve svém pátém duelu v české nejvyšší soutěži premiérový gól. V 52. minutě si Kostka narazil se Ševčíkem a nadvakrát překonal slovinského gólmana. O chvíli později navíc Sobol nešikovným odkopem na zadní tyči poslal míč do vlastní sítě a dokonal hrozivou pasáž hostů. Mladá Boleslav má se 47 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže, dnes už ale potřetí za sebou udržela čisté konto. V minulých dvou kolech remizovala bez branek.
Výsledky 24. kola první fotbalové ligy
FK Mladá Boleslav – FK Jablonec 3:0 (0:0)
Branky: 47. Ševčík, 52. Kostka, 55. vlastní Sobol. Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Všetečka (video). ČK: Alégué (Jablonec, po skončení utkání). Diváci: 1691.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Hybš – Kostka, Karafiát (76. Pech), D. Kozel (86. Donát), Šubert – Ševčík (86. Lehký), John (64. Langhamer) – Kabongo (64. Buryán). Trenér: Majer.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (72. Singhateh), Nebyla, Sedláček (56. Zorvan), Sobol (56. Polidar) – Alégué, Hollý (56. Okeke) – Jawo (80. Chramosta). Trenér: L. Kozel.
FK Pardubice – FK Teplice 1:1 (1:1)
Branky: 40. Patrák – 11. Bílek z pen. Rozhodčí: J. Beneš – Volf, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Patrák, Mahuta – Krejčí, Zlatohlávek, Radosta, Frťala (trenér). ČK: 89. Godwin – 79. Fortelný. Diváci: 2867.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Solil, Konečný – Godwin, Míšek (69. Jelínek), Hlavatý, Mahuta – Tanko (86. Vecheta), Patrák (62. Botos) – Krobot (62. Smékal). Trenér: Trousil.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka (73. Fully), Riznič – Kodeš (85. Jukl), Bílek (65. Fortelný) – Radosta, D. Mareček (46. Švanda), Krejčí (46. Náprstek) – Zlatohlávek. Trenér: Frťala.
Slovan Liberec – FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Branka: 38. Pilař. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Váňa – Adámková (video). ŽK: Letenay, Rus – Mihálik (mimo hřiště), Horejš (trenér). Diváci: 3579.
Liberec: Koubek – Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo – Stránský, Diakité (36. Lexa) – Dulay (60. Hodouš), Mahmic (60. Rus), Mašek (75. Letenay) – Krollis (36. Soliu). Trenér: Kováč.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (63. Ludvíček), Darida (74. Neto), Trubač, Horák – Vlkanova (81. Kubr), Pilař (81. Binar) – Mihálik (74. Regža). Trenér: Horejš.