Vnímám, co fanoušci křičí, ale mě to nezlomí, odpovídá Hyský na kritiku po další ztrátě

V závěru utkání zněl z tribun pokřik: Hyský ven. Dva zápasy, bez vítězství a pouhý bod. Trenér Martin Hyský nedokázal s fotbalisty Plzně uspět ani ve druhém kole prvoligové sezony, po remíze 1:1 se Zbrojovkou Brno však nadále věří své cestě. Padesátiletý kouč oproti úvodnímu kolu a porážce 1:3 s Libercem viděl ve hře svých svěřenců zlepšení.
Viktoria před sezonou otevřeně vyhlásila útok na titul, po dvou kolech má však na kontě jediný bod. Ve velkém ohrožení může být trenér, na jehož adresu někteří fanoušci skandovali „Hyský ven“. „Respektuji diváky, vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo. Ale mě to nezlomí,“ uvedl Hyský.
„Věřím své cestě. Vím, co tomu dávám nebo obětuji, jakým směrem jdu. Nechci z toho směru uhnout. Věřím, že ten směr může být úspěšný. Soustředím se na tým, na každodenní práci. Nechci tu energii ztrácet někde kolem,“ doplnil kouč, který přišel do Plzně vloni v říjnu z Karviné.
Krok lepším směrem ve výkonu
Věří, že se mužstvo z nepovedeného startu do sezony zvedne. „Jsme samozřejmě z výsledku hodně zklamaní, viděl jsem ale velký rozdíl ve výkonu oproti minulému týdnu. Hráčům jsem v kabině po zápase řekl, aby nevěšeli hlavy, že tohle je krok lepším směrem, i když malinkatý. Samozřejmě je potřeba makat a soustředit se dál. Příští zápas to odehrát tak, abychom tu zase neseděli a měli sklopené hlavy,“ řekl Hyský.
„Je to možná v kvalitě finální fáze. Možná někteří ofenzivní hráči nemají úplně tu nejlepší formu, kterou potřebujeme. Ale nechtěl bych mluvit o jednotlivcích. Je to jeden bod po dvou zápasech, je to práce celého týmu. Samozřejmě největší zodpovědnost za to mám já, uvědomuji si, že je to málo. Ale věřím, a řekl jsem to i hráčům, že se od toho dá odrazit. Že se dá najít spousta dobrých věcí,“ doplnil.
Navzdory úvodním ztrátám se nevzdává nejvyšších ambicí. „Samozřejmě vidíme výsledky a výkony, ale je potřeba se soustředit na sebe. Možná se i zamyslet nad tím, abychom posílili kádr, který tu momentálně máme. K nejvyšším cílům, které rozhodně neztrácíme, je možná potřeba přivést ještě někoho kvalitnějšího, kdo nám pomůže zápasy rozhodovat. To je jedna z věcí. A druhá věc – je potřeba pracovat, trénovat. Dnes by mužstvo za ten výkon nemělo být úplně dole a skleslé,“ dodal Hyský.