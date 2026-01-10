Villarreal si po výhře nad Alavésem upevnil třetí místo v tabulce

Villarreal v 19. kole španělské ligy porazil Alavés 3:1 a upevnil si třetí místo za dvojicí Barcelona – Real Madrid. Nováček z Ovieda zaznamenal po změně trenéra třetí remízu v řadě, s Betisem Sevilla hrál 1:1, přesto zůstává poslední.
Villarreal je v Lize mistrů s jedním bodem předposlední a už bez šance na postup, ale doma úspěšně usiluje o to, aby se do milionářské soutěže na podzim vrátil. Alavés byl pro žlutou ponorku snadným soustem a venku prohrál už šestkrát po sobě.
První poločas sice ještě zvládl s čistým kontem, ale po změně stran třikrát inkasoval. Stavidla otevřel svým osmým gólem v La Lize Moleiro, další branky přidali osmnáctiletý Moreno a gruzínský útočník Mikataudze. Až za rozhodnutého stavu využil Martínez chybu v domácí obraně.
Oviedo má s devíti góly daleko nejslabší útok v La Lize a od září je už jedenáct kol bez vítězství. Doma hrálo čtyřikrát po sobě 0:0, ale nový kouč Almada přece jen přinesl oživení. Maročan Šajrá ukončil střelecký půst, ale Argentinec Lo Celso sedm minut před koncem vyrovnal.
Výsledky 19. kola španělské fotbalové ligy
Oviedo – Betis Sevilla 1:1 (64. Šájrá – 83. Lo Celso)
Villarreal – Alavés 3:1 (49. Moleiro, 55. Moreno, 75. Mikautadze – 85. Martínez)
18:30 Girona – Pamplona
21:00 Valencie – Elche