Fotbalisté Realu Madrid i díky hattricku Gonzala Garcíi porazili ve španělské lize Betis Sevilla 5:1. Jednadvacetiletý útočník zaznamenal první góly v soutěži. Real zůstal čtyři body za vedoucí Barcelonou, Betis je šestý s dvoubodovým náskokem na sedmé Vigo.
Real Madrid deklasoval Betis pěti góly, García si otevřel střelecký účet hattrickem
Atlético Madrid remizovalo na hřišti San Sebastianu 1:1 a je dál čtvrté o skóre za Villarrealem, který má ale dva zápasy k dobru. Real Sociedad se po prvním zápase pod vedením nového trenéra Pellegrina Matarazza posunul na 15. místo, dva body nad zónu sestupu.
Gonzalo García, který loni zazářil na mistrovství světa klubů čtyřmi góly, zastoupil zraněného nejlepšího ligového střelce Mbappého. Odchovanec "Bílého baletu" ve 20. minutě zůstal nehlídaný na zadní tyči a hlavou zužitkoval přesný centr Rodryga. Na začátku druhého poločasu zvýšil volejem po dlouhém pasu Valverdeho. Třetí gól Realu přidal hlavou Asencio poté, co za Betis snížil kolumbijský útočník Hernández.
García završil hattrick v 82. minutě. Jeho jmenovec Fran následně v nastavení dokonal debakl Betisu. Real si připsal třetí ligové vítězství v řadě.
Navzdory tlaku San Sebastianu šlo Atlético do vedení. Pět minut po přestávce otevřel hlavou skóre Sörloth. Domácí ale za dalších pět minut srovnali krok po rychlém protiútoku, na jehož konci se radoval Guedes. Oba týmy měly šance rozhodnout, domácího Kuba ale dvakrát vychytal Oblak a Griezmann neuspěl v souboji jeden na jednoho s brankářem Remirem.
Výsledky La Ligy
Výsledky La Ligy
FC Sevilla – Levante 0:3 (45.+2 Losada, 77. Espi, 90.+4 Álvarez), Real Madrid – Betis Sevilla 5:1 (20., 50. a 82. G. García, 56. Asencio, 90.+3 F. García – 66. Hernández), Alavés – Oviedo 1:1 (69. Boyé – 56. Vinas), Mallorca – Girona 1:2 (90.+1 Muriqi z pen. – 25. Cygankov, 62. Vanat z pen.), San Sebastian – Atlético Madrid 1:1 (55. Guedes – 50. Sörloth).