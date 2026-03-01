Výhrou 2:1 nad Chrudimí vstoupili fotbalisté Žižkova do jarní části druhé ligy. Pražané doma v utkání 17. kola prohrávali, ale po obratu ve druhé půli oslavili první vítězství po sérii tří porážek. Táborsko začalo porážkou 1:2 ve Vlašimi, druhý tým tabulky prohrál v soutěži po 11 zápasech. Ostrava B se triumfem 2:0 nad Českými Budějovicemi posunula na pátou příčku.
Viktorka po obratu porazila Chrudim 2:1, Táborsko zahájilo jaro porážkou
Vlašim vedla po gólech Soukeníka a Dordiče, který ještě na podzim hrál právě za Táborsko. V závěru pouze snížil z penalty devátým zásahem v ročníku druhý nejlepší střelec soutěže Matějka. Středočeši zvládli soutěžní debut nového trenéra Střihavky a jsou dvanáctí.
Zápas Žižkov – Chrudim byl pikantní pro žižkovského trenéra Tichaie, který ještě v minulé sezoně východočeský celek vedl a neuspěl s ním v baráži s Pardubicemi. Chrudim se pod televizní věží ujala vedení zásluhou Holuba. Po změně stran srovnal z penalty Jirásek, rozhodující gól vstřelil střídající Prošek.
Žižkov se posunul na páté místo s šestibodovou ztrátou na třetí Opavu. Chrudim nevyhrála už pět kol po sobě a od sestupových pozic ji dělí jen tři body.
Výsledky 17. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 17. kola druhé fotbalové ligy
Žižkov – Chrudim 2:1 (0:1)
Branky: 50. Jirásek z pen., 82. Prošek – 33. Holub. Rozhodčí: Všetečková – Ratajová, Pfeifer. ŽK: Nový, Tichai (trenér) – Rolinek, Doleček. Diváci: 1848.
Vlašim – Táborsko 2:1 (1:0)
Branky: 17. Soukeník, 58. Dordič – 85. Matějka z pen. Rozhodčí: Pechanec – Lakomý, Pospíšil. ŽK: Bláha, Havel (oba Táborsko). Diváci: 745.
Ostrava B – České Budějovice 2:0 (0:0)
Branky: 46. Míček, 74. Sirotek. Rozhodčí: Vejtasa – Pochylý, Žurovec. ŽK: Novák, Vaníček, Chizurum (všichni Č. Budějovice). Diváci: 311.
Brno – Příbram 1:0 (1:0)
Branka: 31. vlastní Karban. Rozhodčí: Radina – Dresler, Jurajda. ŽK: Piško (Příbram).
Slavia Praha B – Sparta Praha B 2:2 (1:1)
Branky: 23. Piták, 90.+5 Mbodji - 10. a 49. Schánělec. Rozhodčí: Opočenský – Kotalík, Matoušek. ŽK: Piták, Naskos – Moudrý, Zajac. ČK: 87. Pech (Sparta). Diváci: 8426.
Opava – Prostějov 2:1 (2:1)
Branky: 3. Janoščín z pen., 41. vlastní Dohnálek - 45.+1 Hais. Rozhodčí: Trska – Dorotík, Dohnal. ŽK: Štěpánek – Koudelka, Polášek, Imrana, Podolák (trenér), Josl (kondiční trenér). ČK: 63. Polášek. Diváci: 2131.