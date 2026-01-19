Václav Sejk přestoupil z Heerenveenu do Olomouce. Na Hané podepsal třiadvacetiletý fotbalista víceletou smlouvu.
Velká posila pro Sigmu, přichází Sejk
Sejk odešel do nizozemského týmu z pražské Sparty loni v červenci na hostování. Letenští uvedli, že Heerenveen na děčínského rodáka uplatnil opci, následně ho prodal do Olomouce. Podle specializovaného serveru Transfermarkt stál Sejk 1,8 milionu eur (43,7 milionu korun).
Někdejší kapitán reprezentace do 21 let nastupoval v české lize vedle Sparty i za Teplice a Jablonec. Hostoval také v nizozemské Rodě Kerkrade, polském Lublinu a portugalském Famalicau.
„Pozice útočníka byla jednou z těch, na kterých jsme chtěli zkvalitnit kádr. Václav Sejk zapadá do našich představ perfektně,“ řekl generální sportovní manažer Olomouce Pavel Hapal. „Je to vítězný typ, hráče s takovou mentalitou potřebujeme. Zájem o něj v Sigmě byl už dřív. Jsem moc rád, že tentokrát už se nám jej podařilo získat, i když jednání nebyla úplně jednoduchá. Věřím, že se mu bude v Olomouci dařit,“ uvedl.
„Vize a ambice klubu jsou jiné než třeba před rokem, kdy o mě měla Sigma také zájem. Teď cítím sílu týmu, který může ambice naplnit. Jsem přesvědčený, že mohu být u něčeho zajímavého, co tu začalo vznikat v létě. Chci hrát poháry, co nejvýš v lize a uvidíme, jestli se nám to povede. Doufám, že navážeme na to, co se podařilo minulý rok, a dostaneme se opět do Evropy,“ uvedl Sejk, který si loni v listopadu odbyl premiéru v národním A-týmu.
Úřadující vítězové českého poháru ho představili jako sedmou zimní posilu, dosud přiváděli jen cizince. Mužstvo postupně posílili slovinský reprezentant a křídelník Danijel Šturm, chorvatský záložník Fabijan Krivak, srbský záložník Dario Grgič, polský středopolař Jakub Jezierski, maďarský záložník Péter Baráth a ugandský útočník John Paul Dembe.
Tým trenéra Tomáše Janotky přezimuje na osmém místě. V únoru jej proti Lausanne čeká úvodní vyřazovací kolo Konferenční ligy.