Utkání Lyonu s Fenerbahce poznamenala hromadná rvačka

Středeční odveta závěrečného 4. předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a Fenerbahce skončila po závěrečném hvizdu hromadnou rvačkou hráčů i členů realizačních týmů. Stalo se tak poté, co záložník vítězného istanbulského celku Mattéo Guendouzi provokoval gesty domácí fanoušky. Později uvedl, že příznivci Olympique uráželi jeho rodinu. Kapitán francouzského celku Corentin Tolisso označil jeho chování za nezodpovědné.
Sedmadvacetiletý dlouhovlasý Guendouzi už před vzájemným dvojzápasem nebyl mezi fanoušky Lyonu oblíbený. V minulosti totiž nastupoval za francouzského rivala Marseille. Domácí příznivce na Groupama Stadium ale ještě více popudil provokativním chováním před zápasem a především po něm. Fenerbahce ve středu zvítězilo 2:1 a v součtu s úvodní remízou 1:1 poprvé od sezony 2008/09 postoupilo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Guendouzi byl během rozcvičky a také po utkání spatřen, jak ukazuje prostředníček fanouškům Lyonu. Po zápase navíc křičel „Do toho, Marseille“ a také se chytil za rozkrok. Gesto údajně předvedl i jeho spoluhráč Mason Greenwood. Bouřlivé pozápasové scény budou pravděpodobně předmětem vyšetřování UEFA.
Někteří příznivci Lyonu se dokonce v reakci na Guendouziho chování pokusili dostat na hřiště. Když ho spoluhráči odváděli pryč, vytrhl se jim a začal na hřišti poskakovat. Na to zareagovali hráči Lyonu. Rozběhli se k němu, vrazili do něj a začali po něm házet vodu, čímž vypukla hromadná potyčka, do níž se zapojil i ofenzivní záložník domácích Pavel Šulc.
Ještě horší situace nastala vzápětí. Guendouzi podle všeho stále provokoval fanoušky Lyonu, když ho spoluhráči Romelu Lukaku a Milan Škriniar odváděli ze hřiště. Z prostoru tunelu poté vyběhl trenér brankářů Lyonu Antonio Ferreira a Guendouziho kopl ve výskoku do těla. Tím rozpoutal další hromadnou potyčku v tunelu.
Snad z toho vyroste, vzkázal na Guendouziho adresu kapitán Lyonu
Guendouzi po zápase uvedl, že domácí fanoušci během rozcvičky i celého utkání uráželi jeho rodinu. „Jestli chcete provokovat, musí to fungovat oboustranně. Uráželi moji rodinu a pro mě to bylo neuctivé. Pokud pak ani nemůžeme slavit tak, jak chceme, myslím, že je to škoda,“ uvedl čtrnáctinásobný francouzský reprezentant.
Kapitán Lyonu Tolisso označil jeho chování za „nezodpovědné“ a doufá, že se z něj „poučí a vyroste“. „Řekl jsem mu, aby zůstal při vítězství pokorný a šel oslavovat se svým týmem do kabiny. Není potřeba dělat něco takového. Řekl mi, že to bylo proto, že ho fanoušci uráželi, ale my jsme uráženi každý víkend, když hrajeme venku. Nemůžeme na to reagovat takovým způsobem,“ prohlásil dvaatřicetiletý záložník.