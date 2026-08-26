Šulcův Lyon v předkole nestačil na Fenerbahce a do LM nepostoupí. Uspěl naopak Slovan

Pavel Šulc si v této sezoně s Lyonem Ligu mistrů nezahraje. Francouzský klub prohrál doma s Fenerbahce 1:2. Spolu s tureckým klubem postupují AEK Athény, Viking Stavanger a také Slovan Bratislava, který přešel po prodloužení (2:1) přes slovinské Cejle.
Francouzský přemožitel Sparty z minulého předkola po nadějné remíze 1:1 v Istanbulu odvetu nezvládl. Turecký tým byl od začátku nebezpečnější, první šance ještě zlikvidoval slovenský brankář Greif. Jednou pomohla spojnice břevna a tyče, ale pak v rozpětí pěti minut kosovský útočník Muriqi a anglický obránce Brown udeřili přesně.
Po hodině hry vykřesal naději belgický útočník Fofana parádním volejem. Míč poslal do sítě i jeho krajan Openda, ale gól neplatil pro těsný ofsajd a video připravilo domácí ze stejného důvodu o vyrovnání ještě jednou. Šulc, který se zotavuje po zranění kolena, vyběhl na trávník až v 75. minutě, ale prodloužení si domácí nevybojovali.
Slovan po domácí remíze 1:1 začal v Celje lépe a proti svým krajanům se prosadil čerstvě uzdravený slovinský útočník Šporar. V 18. minutě si naběhl za obranu a lobem přehodil brankáře. Ještě do přestávky ale Sešlar z penalty vyrovnal a zápas dospěl do prodloužení.
V něm rozhodl panamský reprezentant Martínez svým prvním gólem v dresu Slovanu. Nový trenér Yaya Touré z Pobřeží slonoviny tak od svého příchodu na Tehelné pole ještě nepoznal porážku a slovenský zástupce se po roční přestávce opět představí v Champions League.
Fenerbahce hrálo Ligu mistrů naposledy v roce 2009, od té doby devětkrát ztroskotalo v předkolech, ale desátý pokus vyšel. Do osudí doprovodí Galatasaray, které se jako ligový mistr kvalifikovalo přímo.
Řecký mistr AEK Athény se vrací do hlavní soutěže po osmi letech. Odvetu s Levski Sofie rozhodl už v prvním poločase. Bulharský tým jako jediný hrál od prvního předkola a v sedmi zápasech dostal jen tři góly, tentokrát inkasoval stejný příděl už do přestávky. Dvakrát se trefil maďarský útočník Varga, jednou Srb Jovič, který už si zahrál Ligu mistrů za Real Madrid i AC Milán. Po změně stran navíc proměnil Rumun Marin penaltu.
Po úterním postupu Bodö/Glimt uspěl i druhý norský zástupce Viking Stavanger. Před týdnem v Záhřebu smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2. I v odvetě musel dotahovat, když skóre otevřel albánský útočník Hoxha. Tripič z penalty srovnal a po změně stran zařídili Austbo a Moi premiéru Stavangeru v elitní soutěži.
Odvetná utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:
Odvetná utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:
AEK Athény – Levski Sofia 4:0 (3:0)Branky: 12. a 29. Varga, 7. Jovič, 55. Marin z pen.. První zápas 0:0, postoupilo AEK.
Lyon – Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:2)Branky: 61. Fofana – 24. Muriqi, 28. Brown. První zápas 1:1, postoupilo Fenerbahce.
Viking Stavanger – Dinamo Záhřeb 3:1 (1:1)Branky: 18. Tripič z pen., 48. Austbo, 51. Moi – 10. Hoxha. První zápas 2:2, postoupil Stavanger.
Celje – Slovan Bratislava 1:2 po prodl. (1:1, 1:1)
Branky: 34. Sešlar z pen. – 18. Šporar, 100. Martínez. První zápas 1:1, postoupil Slovan.