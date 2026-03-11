Po zranění z derby už sparťan Vydra v sezoně hrát nebude

Sparťanský fotbalista Patrik Vydra si po zranění v derby na Slavii v této sezoně už pravděpodobně nezahraje. Pražané budou postrádat i útočníka Albiona Rrahmaniho, který se vrátí po reprezentační přestávce, uvedl trenér Brian Priske před úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru.
Defenzivní univerzál Vydra vstřelil v Edenu jediný gól svého mužstva při prohře 1:3. Ve druhém poločase si ale poranil kotník a za pomoci lékařského týmu hřiště předčasně opustil.
„Je to pro nás těžká rána. Začátkem týdne podstoupil specializovaná vyšetření, která bohužel potvrdila, že nám bude pravděpodobně chybět až do konce sezony,“ prohlásil Priske.
„Máme dobré hráče v obraně i záloze, kteří čekali na svou šanci. Teď budou mít příležitost se ukázat,“ odpověděl dánský kouč na otázku, kdo Vydru nahradí.
Do Alkmaaru neodcestoval ani kosovský reprezentant Rrahmani. „Kvůli zdravotním problémům nebude k dispozici až do reprezentační přestávky,“ uvedl dánský kouč.
K týmu se připojila zpět dlouhodobá gólmanská jednička Peter Vindahl. Dánský brankář se zranil v polovině února v ligovém zápase s Hradcem Králové. V duelu ho nahradil Jakub Surovčík, který odchytal následující čtyři soutěžní utkání.
Pokud se Vindahl ve čtvrtek vrátí do základní sestavy, bude to pro něj pikantní souboj. Právě z Alkmaaru totiž na Letnou přišel. „Jsme rádi, že s námi Peter mohl odcestovat do Nizozemska. Patří mezi důležité hráče našeho týmu,“ řekl Priske.
V nedělním derby kvůli zranění vystřídal i obránce či záložník Pavel Kadeřábek. „Je v pořádku. V derby utrpěl pár šrámů, ale je připravený a bude dnes trénovat naplno,“ konstatoval Priske.