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Fotbal

Ústí nad Labem se ujalo vedení v tabulce druhé ligy, jediné má plný počet bodů


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujalo vedení v tabulce druhé fotbalové ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má po bezbrankové remíze na půdě nováčka z Třince čtyři body stejně jako Dukla a Příbram.

Ústí navázalo na výhru nad Kladnem. Skóre na hřišti Hanácké Slavie v úvodu otevřel Do Marcolino, po hodině hry přidal gólovou pojistku Moulis. Kroměříž ještě v aktuálním ročníku neskórovala a je patnáctá.

Premiéru na domácím stadionu po návratu do druhé ligy má za sebou Třinec. Slezané hráli od 67. minuty o deseti bez vyloučeného Obucha, ale ani ve druhém kole stejně jako Vysočina neprohráli. Před týdnem remizovali v Prostějově. Jihlava znovu bodovala po vítězství nad Žižkovem.

Bez bodů zůstává už jen nováček z České Lípy, který má k dobru nedělní dohrávku se Slavií B.

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