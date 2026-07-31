Fotbalisté Dukly přišli po dvou gólech v závěru o vítězství a v 2. kole druhé ligy na hřišti Táborska jen remizovali 2:2. Karviná zdolala doma 1:0 Vlašim, stejným výsledkem si poradil i nováček Kladno s Ostravou B, Příbram s Opavou a Žižkov s Prostějovem.
Dukla, která v minulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže, vedla o dvě branky po trefách Mikuše, náskok ale neudržela. V 87. minutě snížil Matějka a v 90. minutě vyrovnal Miška. Táborsko remizovalo i podruhé v ročníku, Dukla nenavázala na úvodní výhru s Českou Lípou.
Stoprocentní bilanci neudržela ani Opava. Jediný gól Příbrami vstřelil Málek, jenž se prosadil podruhé v ročníku a společně s Mikušem a vlašimským Hrubešem vede tabulku střelců.
Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků poprvé bodovala. O jejím vítězství nad Vlašimí rozhodl v 86. minutě Kronus.
Výsledky 2. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 2. kola druhé fotbalové ligy
Žižkov – Prostějov 1:0 (0:0)
Branka: 79. Baafi. Rozhodčí: Všetečka – Bělák, Rosický. ŽK: Nový, Kaulfus – Kadlec, Dziuba, Ušijama, Polášek. Diváci: 808.
Karviná – Vlašim 1:0 (0:0)
Branka: 86. Kronus. Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Lakomý. ŽK: Yakubu – Dufek, Kašpárek. Diváci: 1115.
Kladno – Ostrava B 1:0 (0:0)
Branka: 81. Lacko. Rozhodčí: Mankovecký – Kubr, Ježek. ŽK: Ouly, Frýdl, Vlna (všichni Ostrava B). Diváci: 1950.
Příbram – Opava 1:0 (1:0)
Branka: 42. Málek. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Beneš. ŽK: Krulich, Čadek – Čejka, Turanjanin. Diváci: 685.
Táborsko – Dukla 2:2 (0:1)
Branky: 87. Matějka, 90. Miška – 26. a 57. Mikuš. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Dohnálek. ŽK: Varačka, Rezek – Lilling. Diváci: 835.