Jindřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího českého fotbalového mistra až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář.
Úspěšné spojení pokračuje. Trpišovský prodloužil ve Slavii do roku 2029
Trpišovský ve Slavii působí od roku 2017, kdy na lavičce červenobílých nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pražané od té doby získali čtyři mistrovské tituly a čtyřikrát vyhráli domácí pohárovou soutěž.
Klub s realizačním týmem s předstihem prodloužil smlouvu o tři a půl roku. Kontrakt trenéři podepsali podle Slavie už v minulém týdnu ve čtvrtek v Žižkovské věži.
„V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky,“ uvedl předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.
„Je to pro nás všechny odměna, také obrovský závazek,“ řekl Trpišovský. „Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech. Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů,“ doplnil devětačtyřicetiletý kouč, který v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a předtím působil v druholigové Viktorii Žižkov.
Jeho současný tým po podzimní části vede ligovou tabulku se sedmibodovým náskokem před Spartou a zatím bez porážky směřuje za obhajobou titulu. Na výhru naopak Slavia čeká v hlavní fázi Ligy mistrů, kde v dosavadních šesti zápasech dosáhla na tři remízy a před závěrečnými dvěma zápasy má čtyřbodovou ztrátu na postupové pozice.