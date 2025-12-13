Bude jasno ohledně nového reprezentačního trenéra v příštích dnech? Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po výhře 4:3 nad Jabloncem potvrdil, že nemá ambici vést národní tým. Krátkodobou výpomoc v březnovém play-off o mistrovství světa ale nevyloučil. O takové variantě by uvažoval jen v případě, že by to bylo přání hráčů.
Reprezentace? Já tu ambici nemám. Jaro bude těžké, čas musím věnovat Slavii, říká Trpišovský
Slavia přezimuje bez porážky v čele ligové tabulky. Kouč se až do posledního letošního zápasu proti Jablonci nechtěl reprezentací zabývat. „Sám nevím, jaká je situace. Uvidíme, co se stane v nejbližších hodinách. Platí, co jsem řekl již po utkání v Teplicích. Já tu ambici nemám. Jaro bude těžké, čas a energii musím věnovat Slavii, to je jednoznačné,“ uvedl Trpišovský.
Reprezentace v březnu v semifinále baráže přivítá v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále opět doma hostila Dánsko, nebo Severní Makedonii. Trpišovský je pro vedení FAČR preferovanou variantou, spekulují média. „Že to někteří lidé chtějí, je logické. Musíme si na to sednout. Vyhodnotím si to sám, majitel klubu (Pavel Tykač) taky. Nechtěl jsem se tím zatím zabývat. Chci se věnovat Slavii. V první řadě si musíme říct s vedením klubu, jestli to je reálné, nebo není,“ řekl Trpišovský.
Přímou nabídku prý zatím nedostal. „Fakt jsem se o tom s nikým nebavil. Když máte svou práci, nesmíte si něco takového dávat do hlavy. Teď nás čeká společná klubová večeře. Šéf i majitel tam budou, musíme si říct. Ke mně se to dostalo jen z okolí. Bude se to muset rozseknout v nejbližších hodinách. Čím dřív bude jasno, tím líp pro všechny. Takže uvidíme, co se stane v nejbližším týdnu,“ podotkl trenér Slavie.
Výpomoc tedy kategoricky nevyloučil. „Byly nějaké signály, že si to tým může přát, pak je pro mě těžké říct ne. Od začátku jsem si ale myslel, že to nejde, reprezentace musí mít svého trenéra. Kluky jsem odháněl. Budu šťastný, když se mě to týkat nebude. Z ligového kolotoče přeskočit do jiného, to je přece strašně těžké. Ale zvažoval bych to, pokud by se o to hodně stálo. Blbě by se mi pak říkalo ne,“ uvedl Trpišovský.
Kapitán národního týmu Tomáš Souček se s ním údajně sešel v týdnu v Londýně, kde Slavia hrála v Lize mistrů s Tottenhamem. „Věřím, že jiná řešení jsou. Dnes tady třeba byl výborný trenér Jablonce (Luboš Kozel). Myslím, že nejlepší bude, když se to vyřeší jinou cestou,“ mínil Trpišovský.
„Kdyby to tak hráči cítili na krátkodobou pomoc, těžko by se říkalo ne. Pokud by se to povedlo, stejně by se to v létě (pro mistrovství světa) muselo vyřešit jinak. To by nepřicházelo v úvahu. Teď je třeba vyhodnotit, aby se zvládly dva březnové zápasy v jednom týdnu,“ dodal Trpišovský.