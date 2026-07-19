Tuchel: Doufám, že hráči budou na bronzové medaile jednou hrdí

Trenér Thomas Tuchel věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou mistrovství světa považovat za úspěšné, i když nedosáhli na vysněný titul. Anglie v sobotním utkání o třetí místo zdolala po bláznivém průběhu 6:4 Francii a po triumfu na MS 1966 vybojovala historicky druhý nejlepší výsledek.
„Po 60 letech jsme získali medaili. Takže doufám, že na to budou hráči jednoho dne hrdí, i když jsme měli za cíl přivézt pohár pro mistry světa. Semifinálová porážka s Argentinou bude bolet hodně dlouho,“ řekl Tuchel.
Anglie vedla po prvním poločase už 4:0, po změně stran se ale v Miami odehrálo ještě velké drama. Francie snížila na rozdíl jediné branky a měla šance na vyrovnání, i díky hattricku Bukaya Saky ale ostrovní celek udržel vedení.
Tuchel se tak vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině. „Včera to na tiskové konferenci vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině bez jediné výhry,“ rýpl si Tuchel.
„Nejlepší je odpovědět přímo na hřišti. Všechno ostatní jsou jen řeči, ty vám body ani vítězství nepřinesou,“ přidal dvaapadesátiletý Němec.
Proti Francii zazářil především Saka. Opora Arsenalu přitom vůbec nezasáhla do semifinále proti Argentině.
„Nebylo to snadné rozhodnutí. Byli jsme připravení ho poslat na hřiště, ale závěr byl hodně divoký a nakonec jsme zvolili jiná střídání. V průběhu šampionátu se ale pro mě nic nezměnilo, Bukayo je skvělý fotbalista a týmový hráč,“ uvedl Tuchel.