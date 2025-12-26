Rok 2025 byl pro trenéra Jindřicha Trpišovského rokem zadostiučinění, ale také rokem nových výzev. Slavia získala mistrovský titul a postoupila do Ligy mistrů. A teď má nakročeno k zopakování úspěchů. Kam chce Trpišovský sešívané dál posouvat? Nejen o tom promluvil v pořadu Sport 2025.
EXKLUZIVNĚTrpišovský: V lize je hodně vlčáků. Mohou za to příchody nových majitelů
„Jsem hrdý na tým v některých těžkých situacích, jak se zachoval. Je to souběh spousty věcí a práce spousty lidí, když se chystáte na soupeře,“ říká v rozhovoru pro ČT sport trenér, který na Vánoce ve Slavii prodloužil smlouvu do roku 2029.
„Za poslední dobu bych vyzdvihl důležité vítězství v Plzni. Někdy uděláte něco fakt geniálního, prohrajete, a neví se to. Někdy uděláte chybu a je to vítězný zápas,“ dodává.
Ví, že česká liga je těžká soutěž. „Vlčáci tam jsou velký, liga se vyrovnává i díky příchodu nových majitelů. Největší tíha leží na hráčích. Čím víc jim naložíte na záda, očekávání jsou od fanoušků větší. Loni jsme zvítězili v devětadvaceti zápasech z pětatřiceti. To už možná nikdo nezopakuje,“ myslí si Trpišovský.
Ve Slavii působí už od roku 2017 a klub od té doby získa čtyři mistrovské tituly a čtyřikrát vyhrál domácí pohárovou soutěž. Devětačtyřicetiletý kouč v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a předtím působil v druholigové Viktorii Žižkov.
Liga mistrů v letošní sezoně je pro něj ale velká výzva. „Fotbal se změnil, posunul se jako hokej. Fotbal jde směrem, který se ve Slavii zachytil. Hrozně se jede na fyzickou, atletickou stránku. Když dnes přijedete na Tottenham, Arsenal, Atalantu, tak všechny týmy mají ve středu strašně rychlý hráče. Nůžky se rozevírají,“ ví Trpišovský.
V hlavní fázi LM v dosavadních šesti zápasech dosáhla Slavia na tři remízy a před závěrečnými dvěma zápasy má čtyřbodovou ztrátu na postupové pozice. Po podzimní ligové části vede ligovou tabulku se sedmibodovým náskokem před Spartou.
„Pro české týmy je už úspěch to, když dokáží odehrát na top úrovni se světovými týmy. Pod novými majiteli se ale teď zlepšují kádry, týmy mají jinou výkonnost, což přispěje k tomu, že budeme v Evropě konkurenceschopnější,“ myslí si Trpišovský.
Je rád, že Slavia má stabilně největší počet vstřelených gólů i nejvíce očekávaných gólů. „Na podzim nás zasáhla doba, kdy jsme měli zraněné hráče a nedávali jsme góly. Není vždycky všechno ideální, sezona je dlouhá. Na každý tým přijde nějaké slabší období,“ doplňuje.