Za absolutní fotbalový pojem považuje Barcelonu trenér Slavie Jindřich Trpišovský. K úspěšnému středečnímu výsledku proti španělskému gigantovi bude podle něj potřeba odehrát zápas na absolutním maximu a bez sebemenších chyb. Kouč Pražanů bude mít v úvodním utkání po zimní přestávce k dispozici kompletní kádr včetně obránců Tomáše Holeše a Davida Douděry.
Trpišovský: Barcelona je absolutní pojem, chceme se ukázat v co nejlepším světle
Oba stabilní hráči základní sestavy chyběli červenobílým kvůli drobným zdravotním problémům v páteční generálce na soustředění ve Španělsku proti Brannu Bergen.
„Po zdravotní stránce jsme na tom dobře. Celá příprava až na nějaké drobnosti proběhla dobře bez nějakého vážnějšího zranění. Byly tam nějaké drobné problémy u Tomáše Holeše a Davida Douděry, ale oba včera absolvovali trénink. Takže by měli být na zítra k dispozici,“ řekl Trpišovský.
Z afrického šampionátu se již vrátil obránce Igoh Ogbu, který s nigerijskou reprezentací v sobotu získal bronz.
„Včera taky trénoval. Nebyl zraněný, ale byl mimo ten tým. V tuhle chvíli kromě hráčů, kteří nejsou na soupisce, je tým kompletní,“ pochvaloval si Trpišovský.
Jeho svěřenci si proti Barceloně zahrají potřetí, s katalánským gigantem se předtím utkali v Lize mistrů v roce 2019. Doma prohráli 1:2, venku remizovali 0:0.
„Setkání s Barcelonou je pro mě neuvěřitelné. Kdyby mi někdo v mých 18, 25, 30 letech řekl, že se zúčastním zápasu s Barcelonou, tak bych to bral jako absolutně nedosažitelné. Pro mě osobně je to obrovský svátek se utkat s týmem, který se desetiletí drží na absolutní špici. Jsou tam nejlepší hráči, nejlepší trenéři. Je to prostě pojem fotbalu,“ řekl Trpišovský.
„Už to, že když někdo někde hraje dobře na jakékoliv úrovni, tak se říká: 'Hrajete jak Barcelona'. Ať je to kdekoliv, i ve třetí třídě. Takže to samo o sobě mluví za vše, co to je prostě za giganta. Vážím si toho, že jsme mohli hrát ještě na starém Nou Campu, že jsme s nimi hráli i tady doma a že se toho prostě znovu zúčastním,“ vyznal se devětačtyřicetiletý trenér.
K tomu, aby jeho svěřenci měli šanci obrat Barcelonu o body, by podle něj museli podat výkon blížící se dokonalosti.
„V takovém zápase s takovým soupeřem musíte mít všechno v absolutním topu, fakt na největším levelu. Nemůžete si prostě dovolit dělat chyby, protože soupeř je potrestá. Asi ta nejtěžší věc je, jak vyvinout tlak na soupeře, když zakládá akci nebo je na míči. Potřebujete absolutní nasazení k tomu, abyste ho nenechali kombinovat. Musíte je dostupovat. Je těžké najít poměr toho, jaké riziko si můžete dovolit,“ řekl Trpišovský.
„Když získáte míč, tak jak přežít první represink toho soupeře. Neztratit hned balon, abyste nestrávili tolik času v defenzivě, protože to vám potom vezme síly. Umět si, v uvozovkách, odpočinout na balonu a nechat taky proběhnout soupeře. To jsou takové základní věci. Věříme, že se dostaneme i do nějakých slibných příležitostí, třeba po standardních situacích,“ přál si kouč.
Nemyslí si, že by pro jeho tým bylo velkou výhodou současné mrazivé počasí, na které Barcelona není zvyklá. „My jsme teď taky zahřátí ze Španělska. Přiletěli jsme v sobotu a v neděli dopoledne jsem byl na fotbale. V tu chvíli to byl rozdíl asi 27 stupňů. Soupeř s tím má zkušenosti, hráči také. Provází to všechny týmy, od toho jste v nejlepších klubech, abyste se s tím vyrovnali,“ řekl trenér.
„Můžeme se bavit o tom, že by to pro nás mohla být výhoda. Ale podobně jsme se bavili i před Bilbaem, kdy tady při zápase pomalu zmrzl i míč a soupeř se s tím stejně vyrovnal. Navíc mají německého trenéra, takže ví, co ho čeká,“ žertoval Trpišovský na adresu barcelonského kouče Hansiho Flicka.
Slavia má oproti soupeři handicap v nerozehranosti, po zimní pauze nastoupí k prvnímu soutěžnímu duelu od 13. prosince. „Je to vždy otazník, když dlouho nehrajete mistrovské utkání. Až ostrý zápas ukáže, jak na tom jste. Hned v prvním utkání v novém roce narazíme na jeden z nejlepších týmů světa, což nás hodně prověří. V takovém zápase se chcete ukázat v tom nejlepším světle. My jsme ostrý zápas neměli, naopak Barcelona měla program hodně nahuštěný. Až utkání ukáže, pro koho to byla lepší varianta,“ přemítal Trpišovský.
Mrzí ho, že Barceloně budou v Edenu scházet dvě ofenzivní hvězdy Lamine Yamal a Ferran Torres. „Zvlášť v domácím zápase, když je možnost, aby je lidé viděli a kluci se s nimi mohli poměřit. Někteří kluci už třeba nikdy nebudou mít možnost si proti nim zahrát. Samozřejmě Barceloně budou chybět, ale je to špičkový klub, takže náhrady mají. Vždy jsem radši, když tým přijede kompletní,“ řekl Trpišovský.
Slavia velmi dobře brání a vysoko napadá, chválí Flick
„V každém utkání Ligy mistrů je tlak. Slavia je tým, který velmi dobře brání a vysoko napadá. To od ní očekáváme. Naposledy hrála v prosinci, takže se na tohle utkání mohla dlouho připravovat. Chceme vyhrát oba zbývající zápasy (v ligové fázi), abychom dosáhli na 16 bodů,“ prohlásil trenér Katalánců Flick.
V neděli Barcelona prohrála ve španělské lize na hřišti San Sebastianu 1:2 a nenavázala na předchozích 11 soutěžních výher. Její hráči pětkrát nastřelili brankovou konstrukci, o tři góly přišli kvůli ofsajdu, a navíc jim byla odvolána penalta.
„Jsme zklamaní z nedělního výsledku, podali jsme maximální výkon. Přesně to chci vidět. Je lepší takhle prohrát, než podat špatný výkon. Dává nám to trochu sebevědomí. Musíme být rezolutnější před brankou. To chci od týmu vidět,“ řekl Flick.
Lídr španělské ligy původně v Edenu neměl trénovat, nakonec ale změnil plány. „Někdy je dobré trénovat doma kvůli taktickým situacím. Teď jsme si ale řekli, že je zima a bude lepší se adaptovat a trénovat tady. Proto jsme přijeli o něco dříve, abychom se přizpůsobili podmínkám,“ řekl Flick.