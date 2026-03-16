Michal Bílek povolal na březnové kvalifikační zápasy jednadvacítky o postup na mistrovství Evropy 2027 se Skotskem a Gibraltarem čtyři nováčky. Mezi nimi je také obránce Filip Lissah, Angličan s českým pasem, který aktuálně působí ve skotské lize. Lvíčatům by měl pomoci s ohledem na některé absence v defenzivě.
Bílek povolal na Skotsko čtyři nováčky, včetně Angličana s českým pasem Lissaha
Český tým figuruje po podzimu ve skupině na druhém místě tabulky o tři body za vedoucím Portugalskem, Skotsko je se shodným ziskem třetí.
S největším konkurentem se Bílkovo mužstvo utká 27. března od 20 hodin v Dundee, o čtyři dny později přivítá od 17:00 poslední Gibraltar v Chomutově. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ctsport.cz.
V kádru chybí někteří dlouhodobě zranění hráči. Brankář Viktor Baier, obránce Jan Paluska nebo záložník Alexandr Bužek, nejistý je také start dalšího obránce Adama Ševínského.
První pozvánku do týmu proto dostali brankář Adam Dvořák (Jelgava), obránce Lissah (Falkirk), záložník Pavel Kačor (Karviná) a útočník Radek Šiler (Podbrezová).
„Dvořák chytá pravidelně v Jelgavě a podává dobré výkony. Lissah hraje stabilně na pozici pravého obránce či stopera. Je velmi dobře hodnocený, hraje důrazně a dostává se i do zakončení. Utvrdil nás v tom, že si zaslouží svou šanci,“ řekl Bílek.
„Kačor pravidelně začal hrát za Karvinou. Umí velmi dobře jeden na jednoho, je využitelný na více postech. Udržuje si výkonnost. Šiler si vede na Slovensku velmi dobře a nastal čas, že si zaslouží dostat příležitost,“ dodal kouč.
Česky zatím Lissah neumí, ale mluví za něj výkony
Syn české matky Lissah, který ve Falkirku hostuje ze Swansea, je dalším cizincem s českými kořeny. Lvíčata podobně před časem získala útočníka Yannicka Eduarda.
„Dostali jsme informace o klukovi z Falkirku, co má český pas. Začali jsme na tom pracovat, asistent Honza Kameník a vedoucí týmu Petr Malý se za ním vypravili. Zjistili, že má zájem za nás hrát,“ řekl Bílek.
„Něco Filip pochytí, ale česky vyloženě nemluví. Mluví za něj ovšem dobré výkony, proto je tady. Jsem rád, že jsme ho objevili, vzhledem k absencím vzadu by nám měl hodně pomoct,“ doufal trenér.
Na šampionát postupují přímo první týmy ze skupin a jeden s nejlepší bilancí z druhých míst, další země z druhých příček si zajistí baráž.
„Skupinu jsme si zkomplikovali porážkou v Bulharsku, takže teď potřebujeme vyhrát u některého těžkého soupeře venku. Ideálně ve Skotsku, takže zápas s ním bereme velmi vážně,“ ujistil Bílek.