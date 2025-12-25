Syn Zinédinea Zidanea vychytal na mistrovství Afriky nulu, Alžírsko zvítězilo 3:0

Alžírsko i díky dvěma gólům kapitána Riyada Mahreze porazilo na mistrovství Afriky 3:0 Súdán. Čisté konto vychytal syn francouzské fotbalové ikony a mistra světa Zinédinea Zidanea Luca. Vítězně do šampionátu vstoupili i obhájci titulu z Pobřeží slonoviny, kteří zdolali Mosambik 1:0. Burkina Faso otočila utkání proti Rovníkové Guineji dvěma góly v nastavení a na úvod skupiny E vyhrála 2:1. Pětinásobní šampioni z Kamerunu zvítězili nad Gabonem díky brzkému gólu Karla Etty Eyonga.
Sedmadvacetiletý gólman, syn někdejší velké hvězdy, teprve v říjnové kvalifikaci o postup na MS debutoval v alžírské reprezentaci, zatímco v mládežnické éře nastupoval za Francii. Momentálně chytá ve Španělsku za druholigovou Granadu. Zinédine Zidane, jenž pochází z rodiny alžírských přistěhovalců, si start syna nenechal ujít a sledoval zápas přímo v hledišti.
O vítězství Pobřeží slonoviny rozhodl Amad Diallo. Útočník Manchesteru United zlomil bezbrankový stav v Marrákeši dorážkou brzy po zahájení druhého poločasu. Úřadující šampioni se v základní skupině utkají ještě s Kamerunem a Gabonem.
Rovníková Guinea hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného hráče, přesto se v 85. minutě ujala po brance střídajícího Marvina Anieboha vedení. Burkina Faso však nakonec přesilovku využila na poslední chvíli k obratu: v 95. minutě vyrovnal Georgi Minoungou a tři minuty nato z poslední akce zápasu rozhodl stoper Edmond Tapsoba, spoluhráč Patricka Schicka z Leverkusenu.
Dvojnásobní vítězové Afrického poháru národů Alžířané si hladce poradili se Súdánem. Skóre otevřel už v 2. minutě bývalý hráč Leicesteru a Manchesteru City Mahrez, jenž po hodině hry přidal druhý gól. To už Súdán hrál bez vyloučeného hráče, převahu Alžírska poté korunoval třetí brankou v 85. minutě Ibrahim Maza, jenž od léta také obléká dres Leverkusenu.
Výsledky mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku
Burkina Faso – Rovníková Guinea 2:1 (0:0)
Branky: 90.+5 Minoungou, 90.+8 Tapsoba – 85. Anieboh.
Alžírsko – Súdán 3:0 (1:0)
Branky: 2. a 61. Mahriz, 85. Maza.
Pobřeží slonoviny – Mosambik 1:0 (0:0)
Branka: 49. Diallo.
Kamerun – Gabon 1:0 (1:0)
Branka: 6. Etta Eyong.