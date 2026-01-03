Fotbal

Šulc střelecky nepolevuje, dvěma trefami rozhodl o výhře Lyonu v Monaku


3. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pavel Šulc skvělými výkony táhne Lyon. Český reprezentant přidal ve francouzské lize další dva góly a měl hlavní podíl na vítězství 3:1 na hřišti Monaka. Kreativní hráč se střelecky prosadil ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě a zopakoval dvoubrankové představení z pohárového zápasu v předvánočním období.

Předtím se Šulc trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a po neúplném 17. kole je čtvrtým nejlepším střelcem soutěže. Navrch přidal dvě asistence a s podílem na deseti vstřelených brankách je na děleném třetím místě mezi všemi hráči.

Lyon je v tabulce pátý s desetibodovou ztrátou na vedoucí Lens. Na třetí místo zajišťující místenku v Lize mistrů mu průběžně chybí dva body, ale Marseille i čtvrté Lille mají zápas k dobru.

„Snažím se skórovat v každé šanci, kterou dostanu. Dal jsem už docela dost gólů a jsem moc rád, že můžu pomoci týmu. Bylo pro nás důležité začít takhle rok,“ řekl Šulc.

Proti Monaku vstřelil Šulc vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.

Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. „Takhle obvykle góly nedávám, ale Ainsley mi nechal míč a křičel: ‚Střílej, střílej‘. Tak jsem to udělal a vyplatilo se,“ radoval se.

Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.

Související články

Šulc po podzimu míří za obhajobou Zlatého míče

30. 12. 2025

Šulc po podzimu míří za obhajobou Zlatého míče

Šulc skóroval a dovedl Lyon k vítězství nad Le Havrem

14. 12. 2025

Šulc skóroval a dovedl Lyon k vítězství nad Le Havrem
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.