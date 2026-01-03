Pavel Šulc skvělými výkony táhne Lyon. Český reprezentant přidal ve francouzské lize další dva góly a měl hlavní podíl na vítězství 3:1 na hřišti Monaka. Kreativní hráč se střelecky prosadil ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě a zopakoval dvoubrankové představení z pohárového zápasu v předvánočním období.
Šulc střelecky nepolevuje, dvěma trefami rozhodl o výhře Lyonu v Monaku
Předtím se Šulc trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a po neúplném 17. kole je čtvrtým nejlepším střelcem soutěže. Navrch přidal dvě asistence a s podílem na deseti vstřelených brankách je na děleném třetím místě mezi všemi hráči.
Lyon je v tabulce pátý s desetibodovou ztrátou na vedoucí Lens. Na třetí místo zajišťující místenku v Lize mistrů mu průběžně chybí dva body, ale Marseille i čtvrté Lille mají zápas k dobru.
„Snažím se skórovat v každé šanci, kterou dostanu. Dal jsem už docela dost gólů a jsem moc rád, že můžu pomoci týmu. Bylo pro nás důležité začít takhle rok,“ řekl Šulc.
Proti Monaku vstřelil Šulc vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.
Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. „Takhle obvykle góly nedávám, ale Ainsley mi nechal míč a křičel: ‚Střílej, střílej‘. Tak jsem to udělal a vyplatilo se,“ radoval se.
Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.