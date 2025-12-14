Fotbal

Šulc skóroval a dovedl Lyon k vítězství nad Le Havrem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pavel Šulc v 16. kole francouzské fotbalové ligy rozhodl o vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem. Český záložník dal v soutěži šestou brankou v sezoně, vícekrát skórovali jen tři hráči včetně Masona Greenwooda z Marseille, který pořadí vede s deseti brankami.

Hosté přitom měli před přestávkou výhodu pokutového kopu za faul, Greif ale Souarého vychytal. Jediný gól tak padl v 52. minutě.

Šulc se položil do centru Moreiry a hlavou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Diawa. Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě, ve čtvrtek pomohl k vítězství francouzského celku v Evropské lize nad Deventerem (2:1).

Lyon se po třetím vítězství za sebou drží v Ligue 1 na pátém místě. Le Havre je šest zápasů bez výhry a má jen čtyřbodový náskok na sestupové příčky.

Související

Šulc rozhodl o vítězství Lyonu, Horníček vychytal Braze výhru v Nice

11. 12. 2025

Šulc rozhodl o vítězství Lyonu, Horníček vychytal Braze výhru v Nice

Šulc s Karabcem pomohli Lyonu přejet Maccabi, Pavlenka vychytal PAOKu Soluň remízu

27. 11. 2025

Šulc s Karabcem pomohli Lyonu přejet Maccabi, Pavlenka vychytal PAOKu Soluň remízu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.