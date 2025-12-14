Pavel Šulc v 16. kole francouzské fotbalové ligy rozhodl o vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem. Český záložník dal v soutěži šestou brankou v sezoně, vícekrát skórovali jen tři hráči včetně Masona Greenwooda z Marseille, který pořadí vede s deseti brankami.
Šulc skóroval a dovedl Lyon k vítězství nad Le Havrem
Hosté přitom měli před přestávkou výhodu pokutového kopu za faul, Greif ale Souarého vychytal. Jediný gól tak padl v 52. minutě.
Šulc se položil do centru Moreiry a hlavou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Diawa. Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě, ve čtvrtek pomohl k vítězství francouzského celku v Evropské lize nad Deventerem (2:1).
Lyon se po třetím vítězství za sebou drží v Ligue 1 na pátém místě. Le Havre je šest zápasů bez výhry a má jen čtyřbodový náskok na sestupové příčky.