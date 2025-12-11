Fotbal

Šulc rozhodl o vítězství Lyonu, Horníček vychytal Braze výhru v Nice


11. 12. 2025

Lyon zvítězil nad Go Ahead Eagles 2:1 a udržel si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v Evropské lize. Lukáš Horníček udržel čtvrté čisté konto a pomohl Braze k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu bulharského Ludogorce.

Z české dvojice byl v Lyonu v základní sestavě jen Šulc, Adam Karabec přišel na trávník až v nastavení. Lyon už v této sezoně porazil Utrecht a poradil si i s dalším týmem ze země tulipánů.

Portugalec Moreira potřeboval na otevření skóre jen tři minuty, ale Smit využil chybu brankáře Descampse při rozehrávce a rychle vyrovnal.

Šulc vrátil domácím vedení, když byl včas u míče, který brankář hostů De Busser jen vyrazil. K pěti gólům ve francouzské lize přidal první na evropské scéně, kde se naposledy trefil v březnu ještě v dresu Plzně při remíze 1:1 s Laziem Řím.

Z Porta poslal Plzni vizitku jednadvacetiletý španělský útočník Aghehowa. Dvěma góly v prvním poločase zařídil lídrovi portugalské ligy čtvrtou výhru.

Malmö, které v předkole vyřadilo olomouckou Sigmu, má na kontě jen jediný bod a tři vstřelené góly, ten poslední byl vlastní.

Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a zvýšil její šance na přímý postup do osmifinále.

Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.

Brankář Bragy Lukáš Horníček v utkání s Nice
Zdroj: REUTERS/Alexandre Dimou

V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól.

O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca.

Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.

Midtjylland si v utkání s Genkem připsal už pátou výhru. Belgický tým venku zvládl oba předchozí zápasy, ale tentokrát vyšel naprázdno, když jediným střelcem byl Korejec Čo Kju-song.

Patnáct bodů má i třetí Aston Villa, podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk druhé evropské trofeje. Anglický tým, povzbuzený víkendovým triumfem nad Arsenalem, vyhrál v Basileji osmý zápas v řadě.

Do střelecké listiny se při vítězství nad posledním soupeřem Plzně 2:1 zapsali Guessand z Pobřeží slonoviny a střídající Belgičan Tielemans.

Betis Sevilla zvítězil počtvrté a také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní.

Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru utkání.

Stejně dobře jako Betis je na tom Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski.

V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým v elitní osmičce. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.

Freiburg hrál v minulém kole s Plzní bez branek a dlouho to vypadalo stejně v utkání se Salcburkem, přestože hosté hráli od 37. minuty bez Srba Ratkova, který udeřil protihráče loktem. Domácím pomohl na páté místo až vlastní gól, smolařem byl Diabaté z Mali.

Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce.

Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.

AS Řím už sebrali body Rangers a stejně snadno uspěli i proti jejich skotskému rivalovi. Už v prvním poločase dal dva góly Ir Ferguson a jeden byl vlastní.

Belgičan Engels mohl alespoň zmírnit porážku, ale penaltu nevyužil. Nový trenér Celticu Wilfried Nancy na premiéru v soutěži nebude rád vzpomínat.

Lukáš Zima, který odchytal v rumunském klubu FCSB dva předchozí zápasy v Evropské lize, se vrátil na lavičku a z ní sledoval výhru svého týmu nad Feyenoordem Rotterdam 4:3.

Boloňa bez zraněného Martina Vitíka vyhrála ve Vigu 2:1. Obě branky vstřelil Bernardeschi, který se v létě vrátil do Itálie po čtyřech sezonách v zámořské MLS.

Střelcem kola byl Brazilec Talisca ve službách Fenerbahce. V Bergenu se mu při výhře hostů 4:0 povedl hattrick, všechny tři branky dal až po vyloučení domácího Hellanda. Turecký tým se po dvou remízách vrátil na vítěznou vlnu.

Výsledky 6. kola Evropské ligy

Dinamo Záhřeb – Real Betis 1:3 (0:3)
Branky: 89. Galešič – 31. vlastní Domínguez, 34. Riquelme, 38. Antony.

Ferencváros Budapešť – Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Branky: 45+5. Ötvös, 73. Varga – 28. Miovski.

Ludogorec Razgrad – PAOK Soluň 3:3 (1:1)
Branky: 33. Stanič, 71. Verdon, 76. Čočev – 38. Despodov, 48. Vogliacco, 90. Mythu.

FC Midtjylland – KRC Genk 1:0 (1:0)
Branka: 17. Čo Kju-song.

OGC Nice – Sporting Braga 0:1 (0:1)
Branka: 28. Victor.

Sturm Štýrský Hradec – CZ Bělehrad 0:1 (0:0)
Branka: 55. Ivanič.

VfB Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Branky: 25. Assignon, 37. Tomás, 50. Mittelstädt z pen., 90.+4 Vagnoman – 52. Revivo.

FC Utrecht – Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Branky: 73. Van der Hoorn – 52. Kalimuendo, 88. Jesus.

Young Boys Bern – OSC Lille 1:0 (0:0)
Branka: 61. Males. ČK: 90.+2 Zoukrou – 32. Bouaddi.

FC Basilej – Aston Villa 1:2 (1:1)
Branky: 34. Daniliuc – 12. Guessand, 53. Tielemans.

Brann Bergen – Fenerbahce Istanbul 0:4 (0:3)
Branky: 36.,44. a 65. Talisca, 5. Aktürkoglu. ČK: 18. Helland (Bergen).

Celta Vigo – FC Boloňa 1:2 (1:0)
Branky: 17. Zaragoza – 66. z pen. a 75. Bernardeschi.

Celtic Glasgow – AS Řím 0:3 (0:3)
Branky: 36. a 45.+1 Ferguson, 6. vlastní Scales.

FC Porto – Malmö FF 2:1 (2:0)
Branky: 30. a 36. Aghehowa – 90.+5 vlastní Moura.

FCSB – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)
Branky: 11. Ngezana, 54. Toma, 87. Thiam, 90.+5 Tanase – 41. Tengstedt, 44. Timber, 51. Sauer.

SC Freiburg – RB Salcburk 1:0 (0:0)
Branka: 50. vlastní Diabaté. ČK: 35. Ratkov (Salcburk).

Olympique Lyon – Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)
Branky: 3. Moreira, 11. Šulc – 6. Smit.

