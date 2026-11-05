Suchomel: Mrzí nás, že jsme jim góly sami darovali

Martina Suchomela mrzelo, že Sparta v Evropské lize soupeři vlastními chybami darovala tři góly a Bournemouthu podlehla 1:3. Letenští podle něj proti rozjetému týmu z Premier League až do vyloučení Tobiase Guddala podávali kvalitní výkon. V polovině ligové fáze však chtěla mít Sparta více než čtyři body, řekl čtyřiadvacetiletý obránce po utkání.
Ebrima Singhateh sice zajistil Spartě vedení, od 37. minuty však Pražané hráli bez vyloučeného Guddala a soupeř ve druhém poločase přesilovku třikrát využil.
„Zklamání. V prvním poločase jsme měli i další šance. Singa dal skvělý gól po skvělé individuální akci, brankář Surovčík asistoval. Kdybychom přidali ještě nějaký gól, třeba by to do druhého poločasu bylo něco jiného, i když jsme hráli o jednoho hráče míň,“ uvedl Suchomel.
Červená karta zápas výrazně ovlivnila. „Mrzí nás to. První žlutá karta za mě třeba spíš nebyla, druhá možná jo. Je to škoda, ale Tobymu jsme určitě vyjádřili podporu. Musíme jet dál,“ řekl pražský rodák.
Sparta třikrát doplatila na hrubé individuální chyby. „Může nás mrzet a bolet, že jsme jim góly darovali. Vlastně všechny tři byly stejné, zbytečně jsme přišli o míč a odevzdali ho,“ litoval Suchomel.
Pozitivem je pro domácí úvodní pasáž zápasu až do vyloučení. „Proti velmi dobrému soupeři, který je rozjetý, jsme předvedli určitou kvalitu. Vycházelo nám, co jsme chtěli hrát, ale pak nás zabilo i neproměňování šancí. Důležité ale je, že se tam dostáváme. Už to musíme zlomit a proměňovat,“ poznamenal.
Základní fáze Evropské ligy je v polovině a čtyři body za výhru nad Araratem-Armenia a remízu s Lilleströmem nejsou před dalšími duely s kvalitními týmy dostatečným ziskem. „Záleží i na dalších zápasech, ale určitě jsme chtěli mít více bodů,“ uvedl Suchomel.
Sparta před reprezentační přestávkou ještě nastoupí v Plzni, která si dnes výhrou 1:0 v Lilleströmu připsala první body do tabulky Evropské ligy.
„Jak říkám, jsme zklamaní a porážka bolí. Ale máme v neděli další zápas, musíme teď přepnout a v Plzni vyhrát,“ řekl Suchomel.