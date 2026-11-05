Fotbalisté Plzně ve 4. kole Evropské ligy vyhráli v Lilleströmu 1:0 a získali první body do tabulky. Zápas na stadionu pátého celku norské ligy rozhodl v 10. minutě Prince Adu. Sparta neudržela doma s Bournemouthem vedení a v téměř hodinovém oslabení po vyloučení Tobiase Guddala prohrála 1:3.
Trenér Viktorie Radoslav Kováč poměrně překvapivě nasadil stejnou základní sestavu jako při minulé výhře 4:0 v Ostravě, i když jeho svěřence v neděli čeká ligový šlágr se Spartou.
V útoku znovu dostal šanci Adu, který se vrátil do A-týmu po nedávném dočasném přeřazení do rezervy kvůli problémům s disciplínou. A ghanský účastník letního mistrovství světa se odvděčil hned v 10. minutě.
Hrošovský ve středu pole vystihl soupeřovu rozehrávku, kolmicí „šajtlí“ poslal do šance Adua a ten s přehledem zakončil k zadní tyči. Viktoria v ligové části soutěže poprvé vedla.
Západočeši v prvním poločase dominovali, pojišťující trefu ale do přestávky nepřidali. Dvě velké šance měl Gabriel, který trefil brankáře ve 13. minutě i následně osamocený z dorážky po Červově střele.
Po půlhodině hlavičkoval po závaru Dweh, gólman Dahlberg však opět zasáhl. Vzápětí Hrošovský v dobré pozici přízemním pokusem těsně minul.
Hosté v první půli vyhráli drtivě 18:0 na dotyky ve vápně, po změně stran ale začali být pasivní a dostali se pod tlak. Lilleström držel v druhém poločase míč přes 70 procent času, k vyloženým šancím to ale nevedlo.
V 75. minutě mohli hosté přidat pojistku. Doski ve vápně přiťukl úplně volnému Memičovi, jeho pokus ale gólman vytáhl na břevno. Červovu dorážku pak odvrátil těsně před čárou stoper Gabrielsen.
Západočeši po prostřídání rozmělnili soupeřův nápor. V 82. minutě po rohovém kopu tečoval centr Vavro a domácí odvrátili míč na brankové čáře. Závěr včetně nastavení si už hosté poměrně s přehledem pohlídali.
Viktoria oživila naději na postup do vyřazovací fáze, potvrdila zlepšující se formu a zaznamenala třetí soutěžní vítězství po sobě. Lilleström po překvapivé říjnové remíze 1:1 na Spartě další český tým o body neobral.
Lilleström SK – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Lilleström SK – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 10. Adu. Rozhodčí: Gidženov – Maksimov, Vukov (všichni Bulh.) – San (video, Švýc.). ŽK: Ranger, Nyheim – Dweh, Hrošovský, Prebsl, Wiegele, Kováč (trenér). Diváci: 6461.
Lilleström: Dahlberg – Ranger (45. Ottesen), Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil (83. Elkaer) – Ottosson – Vá, Ibrahimaj (74. Nordh), Nyheim, Kitolano (83. Melland) – Gulbrandsen (74. Olsen). Trenér: Ödegaard.
Plzeň: Wiegele – Pališčák (78. Vavro), Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský (66. Pirgič), Červ, Doski – Sojka (66. Souaré), Memič (78. Ladra) – Adu (70. Kabongo). Trenér: Kováč.
Sparta zvítězila v jediném z posledních sedmi soutěžních utkání a v polovině hlavní fáze Evropské ligy má čtyři body z úvodních dvou zápasů. Anglický celek zůstal stoprocentní a 12 bodů by mu mělo při premiérovém startu v pohárech zajistit postup do vyřazovací fáze.
Letenští začali velmi aktivně, ale stejně jako proti Ostravě a Bohemians minulý týden zahazovali jasné šance. Po minutě utekl Alcócer z levé strany a přihrál před branku Brunesovi, od jehož nohou se odrazil míč vedle.
Norský útočník pak v šesté minutě zakončil z otočky, jenže jeho ránu zastavil obránce Smith. Z přímého kopu v 21. minutě zamířil Irving pouze do rukavic gólmana Di Gregoria.
Bournemouth dlouho nehrozil. Po necelé půlhodině však Hoever zahrál rukou ve vápně a belgický sudí Lambrechts nařídil penaltu. Cook zvolil zakončení po zemi, trefil tyč a míč se po brankové čáře odrazil vedle.
V 35. minutě se domácí dočkali. Surovčík po rohovém kopu rychle vyhodil na Singhateha, gambijský útočník nabral rychlost, prostrčil si míč mezi Smithem a Cookem a otevřel skóre.
Už za dvě minuty situaci domácím výrazně zkomplikoval druhou žlutou kartou Guddal. Norský stoper povalil na zem Rodrígueze a své mužstvo oslabil. Totožný zákrok za žlutou předvedl i v neděli proti Bohemians.
V 57. minutě hosté vyrovnali. Stoper Mbe Soh špatně rozehrál, následně sice zabránil Rodríguezovi v zakončení, do míče se však opřel střídající Adams a střelou k tyči vyrovnal.
V 65. minutě Surovčík vyrazil Brooksův pokus i Hillovu dorážku patičkou zády k brance. Po dalším závaru Diakité trefil břevno. V 79. minutě se Rodríguez prodral před branku, Surovčík ale zasáhl.
O chvíli později zase obětavý obránce Suchomel se skluzem vložil do zakončení Diakitého. Jenže krátce nato už Bournemouth tlak zužitkoval.
Christie obral o míč Enemeho a další příchozí hráč z lavičky Evanilson přízemní střelou k tyči dokonal obrat. Brazilský útočník skóroval v šesti z posledních sedmi duelů, do nichž nastoupil.
V 90. minutě zase o míč přišel dnešní kapitán Sparty Mannsverk a další střídající hráč Rayan ranou zpoza vápna stanovil konečný výsledek.
Bournemouth sice po šesti zápasech inkasoval, nakonec ale zvítězil v sedmém soutěžním utkání po sobě. Sparta doma v této sezoně Evropské ligy ztratila body i podruhé, s Lilleströmem remizovala 1:1.
Sparta Praha – AFC Bournemouth 1:3 (1:0)
Sparta Praha – AFC Bournemouth 1:3 (1:0)
Branky: 35. Singhateh – 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan. Rozhodčí: Lambrechts – De Weirdt, Monteny – Van Driessche (video, všichni Belg.). ŽK: Guddal, Hoever, Jurásek – Christie, Adlí. ČK: 37. Guddal. Diváci: 17 377.
Sparta: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel – Macek (87. Vojta), Mannsverk, Irving (68. Jurásek) – Singhateh (78. Eneme), Alcócer (78. Sochůrek) – Brunes (46. Zelený). Trenér: Priske.
Bournemouth: Di Gregorio – Smith (46. Adams), Hill, Diakité, Soler (60. Truffert) – Cook, Christie – Adlí (60. Evanilson), Brooks (72. Rayan), Gannon-Doak (60. Tavernier) – Rodríguez. Trenér: Rose.