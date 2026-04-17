Stálou trenérkou Unionu Berlín se Etaová nestane, ublížilo by to ženskému fotbalu

Šéf Unionu Berlín vyloučil, že by si trenérka Marie-Louise Etaová mohla v závěrečných pěti kolech Bundesligy vysloužit stálé místo na lavičce. Rozhodl tak podle svých slov z respektu k ženskému fotbalu.
Etaová pro zbytek sezony v Unionu, kde působí i záložník Alex Král, nahradila odvolaného Steffena Baumgarta. Stala se tak první trenérkou v Bundeslize, v roce 2023 se o podobný zápis do historie v Unionu postarala i jako asistentka.
Její pozice u týmu je však dočasná a od léta povede ženský tým berlínského klubu. A jak ujistil předseda Unionu Dirk Zingler, nic na tom nezmění ani případné dobré výsledky v závěrečných pěti kolech. „Že když bude dobrá, tak by měla zůstat u mužů, a když nebude, měla by jít k ženskému týmu? O tom se vůbec nebudu bavit,“ prohlásil Zingler. „Pokud bychom do podobné debaty zabředli, tak tím ublížíme jí i ženskému fotbalu,“ dodal.
„Před dvěma týdny podepsala smlouvu, že od nové sezony povede ženský tým,“ přidal Zingler, zatímco Etaová se na tiskové konferenci odpovědi na budoucnost vyhnula. „Já budu ve všech případech trenérkou i v příští sezoně,“ uvedla.
Etaová poprvé Union povede v sobotním domácím utkání s předposledním Wolfsburgem. Berlínský celek je v tabulce jedenáctý a od sestupových příček ho dělí jedenáct bodů. Na barážovou pozici má k dobru sedm bodů.