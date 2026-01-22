Novým sportovním ředitelem Fotbalové asociace ČR se stal Aleš Křeček, development manažerem bude Petr Janoušek. Oba pro asociaci už pracují, zvoleni byli jednohlasně. Čtyřiapadesátiletý Křeček je hlavním trenérem reprezentace do 20 let, o čtyři roky mladší Janoušek je vedoucím Úseku trenérů.
Sportovním ředitelem FAČR bude Křeček, development manažerem Janoušek
Na tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru FAČR to oznámil předseda David Trunda.
Pozice byly volné od léta, kdy se po volební konferenci změnilo vedení FAČR a skončil i tehdejší technický ředitel Erich Brabec. Jeho funkci si nově rozdělí sportovní ředitel Křeček a development manažer Janoušek.
„Pracovní proces technického ředitele byl v minulosti rozsáhlý, proto jsme to rozdělili. Bude to trochu jiné než v minulých letech, ale oba spolu budou úzce spolupracovat,“ řekl Trunda. „Na jedné straně bude důraz na sportovní část a na druhé na vzdělávání a rozvoj. Věřím, že oba pánové tak dostanou dostatečný prostor, aby maximálně soustředili své síly,“ doplnil generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar.
Do výběrového řízení se přihlásilo 44 uchazečů, z toho dva ze zahraničí. Asociace nakonec obsadila obě pozice z vlastních zdrojů.
„Aleš Křeček zná fungování fotbalové organizace a přesně pojmenoval negativní věci, na kterých je potřeba pracovat. Ze všech kandidátů byl nejlepší, jeho prezentace a koncepce splňovala naše očekávání, všichni jsme se na tom shodli. Zaměřil se na úsek mládežnických reprezentací do 15 až 21 let, rozvoj mládeže i regionálních akademií a trenérů. Popsal i záměr, jak by viděl restrukturalizaci akademií a celého mládežnického sektoru,“ uvedl Trunda.
„V oblasti vzdělávání nás čeká strašně moc práce. Co nám prezentoval pan Janoušek, nám dávalo smysl. Téma rozvoje trenérů je pro nás také obrovské,“ přidal předseda FAČR.
Podle Trundy se bude práce obou funkcionářů vyhodnocovat podle jasných kritérií. „Oba kandidáti představili kontrolní body pro období na tři a půl roku. Máme to jasně stanovené. Pojmenovali jsme si primární i sekundární cíle. Ty představíme po dalším zasedání výkonného výboru společně s oběma kolegy,“ řekl Trunda.
Výkonný výbor také schválil rozpočet na letošní rok pro celou skupinu společností spadajících pod FAČR. Se ztrátou se zatím počítá pouze u marketingové společnosti STES, jinak by měla být celá skupina v plusu.
„STES bude minus 16 milionů korun, ale chceme, aby opravdu plnil funkci marketingově-obchodní společnosti, jak má. Abychom tam udělali trochu jinou práci než v minulých letech a partneři jasně viděli, že spolupráce s námi má smysl. A třeba i příchodem nových partnerů by se STES nakonec mohl dostat do černých čísel,“ vysvětlil Trunda. „Máme jednotlivé rozpočty na dané organizace, které budeme každý měsíc vyhodnocovat. Budeme mít kontrolu a věřím, že to bude vidět,“ dodal.