Novým trenérem fotblové Sparty se stal Ronny Deila. Jednapadesátiletý norský kouč podepsal s letenským klubem víceletý kontrakt.
Sparta pokračuje v severské trenérské cestě. Deila na lavičce nahradil dánského kouče Briana Priskeho, kterého vedení v pondělí odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Zkušený norský trenér v minulosti mimo jiné působil v Celticu Glasgow, Lutychu, FC Bruggy a naposledy Maccabi Tel Aviv.
„Chtěl jsem trenéra, který má za sebou úspěchy a zvládne tlak velkého klubu. Ronny získal trofeje ve třech zemích, v Celticu a Bruggách zároveň poznal, jaké to je v podmínkách, kde se čeká pouze vítězství,“ uvedl nový sportovní ředitel Sparty Tomáš Sivok.
„Trenérova fotbalová filosofie je v souladu s herním stylem, kterým se jako klub chceme prezentovat. Teď přichází do prostředí, kde je tlak samozřejmostí,“ prohlásil Sivok, který v pondělí na postu sportovního ředitele nahradil Tomáše Rosického.
Deila věří, že trápící se Spartu dokáže pozvednout. „Cítím se opravdu dobře. Je to velká čest být hlavním trenérem Sparty a už se těším, až se do toho pustíme,“ uvedl bývalý obránce.
„Vyhrál jsem spoustu trofejí na různých místech po světě. Doufám, že tomu tak bude i tady. Cílem je vyhrávat. Naposledy se to povedlo před dvěma lety, mým úkolem je to vrátit zpátky,“ připomněl Deila poslední letenský zisk trofeje.
Jako asistenta si přivedl krajana Kennetha Dokkena. U týmu minimálně do konce podzimní části zůstane i Lukáš Bláža, který mužstvo v posledních dnech dočasně vedl. Trenérem na standardní situace bude prozatím Jan Blažíček.
Letenští podle spekulací médií jednali i se slovenským koučem Adriánem Gulou, z jeho příchodu ale sešlo. Deila nad nabídkou příliš neváhal. „Ve fotbale jde všechno rychle. Myslím, že první kontakt proběhl v pondělí. Byl jsem v Kolumbii, kde jsem strávil šest týdnů, snažím se naučit trochu španělsky. Takže se mi Sparta ozvala v pondělí, promluvili jsme si a obě strany si to určitě promýšlely. Nakonec jsme se shodli, že je to správná cesta, a jsem tady,“ konstatoval Deila.
„Mám rád ofenzivní styl. Myslím, že je to důležité, když působíte ve velkém klubu, jako je třeba Sparta. Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte být na hřišti proaktivní. To znamená napadat soupeře, snažit se být neustále u míče, hrát rychle a směrem dopředu, vytvářet si spoustu šancí. Jde také o přístup a energii, kterou do hry vložíme. Abychom potěšili fanoušky a zároveň vyhrávali,“ dodal Deila, který bude od rozdělení federace bez slovenských trenérů pátým zahraničním hlavním koučem letenského týmu.
Sparta prožívá velmi nepovedenou podzimní část sezony, z posledních deseti soutěžních utkání vyhrála pouze jediné. V lize Letenští ztrácejí propastných 13 bodů na lídra tabulky Slavii, nedaří se jim ani v hlavní fázi Evropské ligy. Zároveň už v osmifinále vypadli z domácího poháru.