V dočasném trenérovi fotbalistů Sparty Lukáši Blážovi převládaly po domácí porážce 2:4 od Alkmaaru pocity smutku. Mrzelo ho, že Pražané po dvoubrankovém vedení z prvního poločasu nedokázali zápas dovést k vítězství a nevyužili ani příležitost zvýšit na 3:1. Zda povede Spartu také v nedělním ligovém utkání ve Zlíně, zatím neví.
Bláža se letenského mužstva ujal dočasně po pondělním odvolání dánského trenéra Briana Priskeho, jenž skončil kvůli neuspokojivým výsledkům stejně jako sportovní ředitel Tomáš Rosický. Sedmatřicetiletý Bláža jinak vede třetiligový partnerský klub Sparty Loko Praha. Jeho životní zápas začal nejlepším možným způsobem, Letenští po úvodním dějství vedli 2:0. Po přestávce ale nizozemský soupeř vstřelil čtyři góly.
„Samozřejmě, začátek byl krásný. Celá první půle se vesměs vyvíjela podle našich představ, ale bohužel teď převažují spíše smutné pocity,“ prohlásil Bláža.
Podle něj se Sparta ve druhém poločase dostala do nízkého bloku. „Alkmaar dobře vystřídal, poslal na hřiště další hráče a začal nám dělat velké problémy. Nechtěl jsem, aby náš tým takhle zalezl, ale soupeř ve druhém poločase ukázal svou kvalitu. Díky skvělé struktuře a kvalitě na míči nás dostal pod tlak,“ uvedl Bláža.
„Přesto si myslím, že jsme mohli mít zápas pod kontrolou, kdybychom za stavu 2:1 proměnili šanci, do které se dostal Mercado. Následně tam byla ještě tyč, takže se utkání mohlo vyvíjet úplně jinak. Alkmaar ale ve druhém poločase ukázal, že je skvělým týmem na míči a svou kvalitou nás dokázal dostat do úzkých,“ podotkl Bláža.
Po inkasovaném gólu jsme sklopili hlavy
Myslí si, že na nepovedeném výkonu z druhého dějství se podepsalo jak současné rozpoložení Pražanů, tak síla Alkmaaru. Sparta zvítězila v jediném z posledních 10 soutěžních zápasů.
„Kvalita soupeře byla určitě na vysoké úrovni. Zároveň jsem na hráčích po inkasovaném gólu na 2:1 viděl, že trochu sklopili hlavy. Snažil jsem se jim pomoct, protože vím, že se nacházejí v nelehké psychické situaci. Ten gól s týmem otřásl víc, než bych si přál. Svou roli ale samozřejmě sehrála i kvalita soupeře,“ řekl Bláža.
Na Letnou dorazilo jen 9531 diváků, nejméně od ligového zápasu se Slováckem v květnu 2022. „Cesta, jak dostat fanoušky zpátky na stadion, vede především přes naše výkony. Musíme začít hrát lépe a vyhrávat. Také bych si přál vidět stadion plný fanoušků, kteří s námi po zápase budou skandovat, ne pískat. Změnit to ale musíme sami,“ prohlásil Bláža.
Už v neděli se Sparta v lize představí na hřišti jasně posledního Zlína. Jestli ale u toho bude i Bláža, není jasné. „To není úplně otázka na mě. Naše dohoda byla taková, že povedu tým v zápase proti Alkmaaru. Co se bude dít dál, zatím nevím,“ konstatoval někdejší asistent a dočasný trenér sparťanské rezervy.