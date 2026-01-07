Sparta ujišťuje, že může se Slavií a Plzní držet krok. Rosický nevyloučil odchod Kuchty či Rrahmaniho

Tomáš Rosický se po zdravotních problémech naplno vrátil do role sportovního ředitele fotbalové Sparty a úřaduje. Na startu přípravy oznámil, že s konkurencí mezi útočníky je momentálně spokojený a dokáže si představit, že do jara půjde letenský klub nadále také s Janem Kuchtou a Albionem Rrahmanim. Na druhou stranu ale Rosický nevyloučil, že by jeden z nich mohl odejít.
Rosický očekává, že druhá poloviny sezony bude mít podobný průběh jako během úvodního angažmá kouče Briana Priskeho. „Ten první půlrok byl, řekněme, všelijaký a od té doby, nechci říct, že se to nastartovalo, ale stoupali jsme vzhůru a tým se lepšil. Věřím, že se to stejné stane i tentokrát,“ uvedl.
Řeč se logicky stočila i na angažování Matyáše Vojty, což je pro Spartu velká investice. Člen reprezentace do 21 let přišel podle spekulací médií za částku okolo 115 milionů korun. „Plán je jednoduchý: aby dával co nejvíc gólů za Spartu,“ poznamenal Rosický.
Výkonný místopředseda představenstva fotbalové Sparty František Čupr neočekával současnou situaci na českém přestupovém trhu, který se změnil příchodem řady bohatých majitelů do klubů (Plzeň, Olomouc atd., pozn. red.), díky čemuž se odehrávají přestupy za vyšší částky než dříve. „Spekuluje se o některých klubech a jménech, kolik mají připraveno na transfery například i pro toto přestupní období,“ řekl Čupr.
„Naše finanční palebná síla je dostatečná, abychom se udrželi na špičce tohoto závodu. Co se týče vlastního produktu a kvality ligy, jenom to vítám. Samozřejmě víc peněz – pokud si tu nebudeme přehazovat stejné hráče a nebudeme zvyšovat jejich virtuální hodnotu – pomůže české lize, pokud opravdu budeme vytvářet kvalitu, potenciálně i českému fotbalu. To je něco, proč tu jsme a proč to děláme,“ prohlásil Čupr.
„Celý příběh je delší, líbil se nám delší dobu. Sledovali jsme jeho vývoj. Když jsme srovnali, jak na tom byl před rokem a teď, udělal obrovský pokrok ve všech činnostech, které od útočníků chceme. Částku nebudu komentovat, ceny srovnatelných hráčů s Vojtou byly podobné, co jsme za něj zaplatili. Už teď v mladém věku je v lize velice produktivní a předpoklad, že se u nás zlepší, je velký,“ dodal.
Rosický, který byl vloni v červnu hospitalizován kvůli problémům se srdcem, nepotvrdil spekulace, že buď Kuchta, nebo Rrahmani v zimě odejdou. „Nikdy není problém mít tři kvalitní útočníky. Albion je použitelný na víc pozic, můžeme s nimi takto jít do jara. Nebudu se zlobit, když všichni zůstanou, ale můžeme i jednoho ztratit. Víte, že minulou sezonu měl Albion velmi zajímavou nabídku z Lyonu, což se může stát třeba i teď.“
Také trenér Brian Priske zatím počítá se všemi třemi útočníky. „Máme jasnou strategii. Samozřejmě dáme vědět, až se bude něco dít, ale teď nemohu nic říci. Přestupy chtějí čas. Jsem spokojený, jak kádr vypadá. Během ledna ještě nějaké změny budou. Hlavně se musíme dobře připravit. Potřebujeme víc gólů, proto je tady Vojta.“
Přípravu s prvním týmem zahájil také další útočník Ondřej Penxa z druholigového béčka. Pro jaro Sparta nepočítá s Kevinem-Princem Millou, který by se měl na čas vrátit do Dukly. Podle zákulisních informací by do Sparty měl v nejbližších hodinách zamířit dvaadvacetiletý křídelník Joao Grimaldo. Peruánský reprezentant je hráčem Partizanu Bělehrad a na podzim hostoval v Rize, za kterou proti Spartě nastoupil v předkole Konferenční ligy.
Rosický zatím nedokáže odhadnout, ke kolika dalším změnám během zimy v kádru dojde. Avizoval příchod středního záložníka poté, co Lukáš Sadílek zamířil do Polska. „Eneme se zranil a na nějaký čas vypadl, což k tomu ještě nahrálo. Stejně jsme plánovali, že středový hráč ještě v zimě dorazí. S trojicí Kairinen, Mannsverk, Vydra jsme spokojení, ale jedno tělo asi ještě potřebujeme, to je jasné,“ řekl Rosický.