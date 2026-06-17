Hned několik prvoligových klubů zahájilo přípravu na novou sezonu. Mezi nimi je i Slavia, která odcestovala na kondiční soustředění do Rakouska už bez Vasila Kušeje a Alexandra Bužka. Se dvěma nově příchozími, Danielem Šmigou a Slovákem Adamem Gažim, začali trénovat fotbalisté Zlína. V Pardubicích se hlásila staronová posila Marek Icha, defenzivní záložník v úterý přestoupil z Liberce.
Dovolená skončila už i fotbalistům Zbrojovky Brno. Ti půjdou do nové sezony bez Filipa Blechy a pokračovat v týmu nováčka první ligy nebude ani útočník Rigino Cicilia. Individuálně se zatím připravuje záložník Lukáš Vorlický, který ve Zbrojovce hostoval ze Slavie.
Slavia nepočítá s Kušejem a Bužkem
Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku ho ale potkal velký pokles formy. Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní však zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole. Podle spekulací médií by Kušej s Bužkem měli zamířit do Liberce jako součást výměny za přestupy obránce Angeho N'Guessana a záložník Toumaniho Diakitého ze Slovanu do Edenu.
Slavia na startu přípravy rovnou zamířila do Aigenu na první ze dvou soustředění v Rakousku. Trenér Jindřich Trpišovský má k dispozici 26 hráčů, postrádá 10 českých reprezentantů, kteří se v Americe účastní mistrovství světa. Do přípravy se hned na úvod zapojily některé letní posily – Polák Wiktor Nowak, Francouz Neil Glossoa, Nigerijec Emmanuel Ayaosi a Pavel Kačor.
Další nová tvář Slovinec Danijel Šturm má zatím volno po reprezentačních povinnostech stejně jako Oscar Dorley s Youssouphou Sanyangem. Ukrajinského brankáře Nazara Domčaka čeká evropský šampionát devatenáctek.
Ve výpravě na soustředění do Rakouska je i kapitán Jan Bořil, o jehož budoucnosti se po disciplinárním trestu za vyloučení v závěru minulé sezony spekulovalo. Z hostování se vrátili Denis Halinský, Albert Labík, Sahmkou Camara a Mikuláš Konečný. Trpišovský vzhledem k absenci reprezentantů vzal na kemp i některé mladíky.
Do Rakouska naopak neodcestoval zraněný stoper Igoh Ogbu. Později se po návratu z hostování ve Slovácku zapojí křídelník Adonija Ouanda, který si řeší vízum. Z jarního kádru skončil rakouský záložník Muhammed Cham, klub po vypršení hostování neuplatnil opci. V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev.
Ve Zbrojovce skončili Cicilia s Blechou
Cicilia s Blechou přišli do Brna vloni jako volní hráči, ani jeden z nich na jaře na cestě za postupem do nejvyšší soutěže nepatřil do základní sestavy. Jejich konec v mužstvu tak není překvapení. Jednatřicetiletý útočník z Curacaa Cicilia naposledy nastoupil od začátku, o tři roky mladší záložník Blecha si v jarní části druholigové sezony připsal jediný start.
Otazník nadále visí nad budoucností kmenového hráče Slavie Vorlického. Čtyřiadvacetiletý tvořivý záložník v průběhu jara z pozice střídajícího hráče zařídil Zbrojovce několik branek, pak se však zranil. „Prozatím se připravuje individuálně, o jeho dalším působení v klubu se jedná,“ uvedla Zbrojovka.
Jediného nováčka nejvyšší soutěže zatím posílili čtyři hráči. Zbrojovka přivedla do zálohy Petra Ševčíka s Jaromírem Zmrhalem a do útoku Daniela Vašulína a Luckym Ezehem. Celou přípravu s mužstvem trenéra Martina Svědíka by měl po návratu z Kroměříže absolvovat Filip Večeřa. Naopak hostovat na Hané budou David Polášek a Zdeněk Toman.
V Pardubicích se na tréninku opět hlásil Icha
Čtyřiadvacetiletý Icha se vrátil do známého prostředí, kde v letech 2022 až 2024 hostoval z pražské Slavie. „Do sezony chceme jít s počtem 24 hráčů. Nějaký pohyb v kádru asi ještě přijde, každopádně jsem rád, že je tu od začátku i Marek Icha. Je to hráč, který již v Pardubicích působil a zažil tu velmi dobré období. Je to navíc fotbalista, který je využitelný na více postech,“ řekl trenér Jan Trousil.
Kromě Ichy se k mužstvu připojili i hráči třetiligového B-týmu Martin Reil a Jiří Zima. Naopak obejít se musí pardubičtí bez Mikuláše Konečného, který se z hostování vrátil do pražské Slavie. Trousilovi scházeli i André Leipold, Arouna Ouattara a Dominique Simon, jenž reprezentuje Haiti na mistrovství světa v Severní Americe. Všichni tři se k týmu připojí později.
Záložník Jan Řezníček plní od jarní části minulé sezony roli mentora u „béčka“. Kamil Vacek zase po ukončení kariéry bude u A-týmu zastávat pozici manažera.
Zlín dotahuje příchod posily z Lyonu
První trénink Zlína absolvovali kromě Šmigy s Gažim i dva testovaní hráči – obránce Ondřej Lilling a nigerijský útočník Prince Emmanuel. Ševci zároveň dotahují příchod konžského zadáka Prince Mbatshiho Mukuby. V přípravném bloku sehrají Zlínští osm zápasů, vrcholem bude soustředění v Polsku.
Dvacetiletý Mukuba patří francouzskému Lyonu, kde nastupoval za rezervu. „Je to hráč, který prošel klubovou akademií, trénoval i s A-týmem a má také perspektivu k uplatnění se v našem kádru. Je to reprezentant Konga do 23 let. Oficiálně bychom měli vše uzavřít příští týden,“ řekl sportovní ředitel zlínského klubu Pavel Hoftych.
Zlín zároveň testuje mladého sparťana Lillinga na postu stopera, na zkoušku je v klubu rovněž jednadvacetiletý útočník Emmanuel. Nigerijec naposledy působil na Maltě, kde oblékal dres Mosta FC. „Hrával v Ostravě a ve Vítkovicích, takže české prostředí zná. V maltské lize dal nyní 13 gólů, což je slušná vizitka,“ řekl Hoftych.
„Částečně omlazujeme kádr, chceme jít cestou větší herní dynamiky. Ještě přijdou někteří hráči během týdne na testy, takže na kádru postupně pracujeme,“ prohlásil Hoftych.
Svěřence trenéra Bronislava Červenky čeká během pěti týdnů série přípravných utkání, soustředění v polské Opalenici a postupné ladění formy před startem nejvyšší soutěže. První duel odehrají ševci v sobotu ve Spytihněvi proti Petržalce. V přípravě se utkají mimo jiné s Hapoelem Tel Aviv, v generálce nastoupí proti Slasku Vratislav.