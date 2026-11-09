Španělům budou v Lize národů proti Česku chybět Yamal i Oyarzabal

Španělští fotbalisté nastoupí ke čtvrtečnímu zápasu Ligy národů v Praze proti českému týmu bez největší hvězdy Lamina Yamala. Devatenáctiletý útočník Barcelony má problémy s kolenem a měl by být k dispozici až na víkendové utkání proti Anglii.
Duel v Česku zmešká i nejlepší střelec Mikel Oyarzabal, a to kvůli chřipce. Z nominace mistrů světa a Evropy na oba zápasy vypadl další útočník Ander Barrenetxea , trenér Luis de la Fuente nově povolal Jorgeho de Frutose a Víctora Muňoze.
Yamal ještě v neděli za Barcelonu odehrál celý vítězný zápas domácí ligy v Madridu proti Atléticu (2:1), k národnímu mužstvu se ale připojí až po utkání v Praze.
Jeden z největších talentů světového fotbalu měl při minulém reprezentačním srazu výbornou střeleckou formu a ve čtyřech zápasech si připsal stejný počet branek. Na začátku října v Oviedu jedním gólem přispěl k domácí výhře 3:1 nad Českem.
Oyarzabal je s 31 brankami nejlepším střelcem aktuálního výběru. Poslední dobou pravidelně nastupoval v základní sestavě, na světovém šampionátu byl v zahajovací jedenáctce dokonce ve všech zápasech.
V duelu v Oviedu proti českému mužstvu nicméně nehrál. Devětadvacetiletý útočník San Sebastianu je nemocný, navíc ho trápí i bolesti zad.
Vedení reprezentace věří, že oba hráči budou k dispozici na nedělní utkání proti Anglii. „Zdravotnický tým je v neustálém kontaktu s lékaři obou klubů a monitoruje stav obou hráčů. Oba se k týmu připojí v nadcházejících dnech s cílem být k dispozici pro zápas proti Anglii,“ uvedla v prohlášení španělská federace.
Mistři světa řeší v útoku problémy, po zranění z víkendového ligového utkání proti Vallecanu vypadl pro celý listopadový sraz Barrenetxea rovněž ze San Sebastianu. Šanci místo něj dostal De Frutos.
Devětadvacetiletý křídelník shodou okolností nastoupil ve stejném duelu za Vallecano. Za reprezentační „áčko“ si dosud připsal pouze jeden start, a to vloni ve světové kvalifikaci proti Turecku. Muňoz z Liverpoolu má startů pět.
Španělé se budou doma chystat do středy, kdy se přesunou do Prahy. Zápas s českým týmem bude mít na Letné výkop ve čtvrtek ve 20:45. V úvodním vzájemném duelu ve skupině A3 Ligy národů vítězové letního mistrovství světa vyhráli doma v Oviedu 3:1.