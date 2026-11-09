Reprezentace je na srazu kompletní. Všichni jsou připravení a v dobré náladě, pochvaloval si Bejbl

Španělský trenér národního mužstva Santi Denia nemusel po začátku reprezentačního srazu dělat žádné změny v nominaci. Všech 24 hráčů, včetně dvojice Vladimír Coufal – Adam Hložek z bundesligového Hoffenheimu, je v pořádku.
„Sešli jsme se ve výborném stavu. Nikdo nemá žádný zdravotní problém, všichni jsou připravení, natěšení, v dobré atmosféře, v dobré náladě,“ pochvaloval si asistent trenéra Radek Bejbl.
V pořádku by měla být i dvojice z Hoffenheimu obránce Vladimír Coufal a útočník Adam Hložek. Oba kvůli drobným potížím se svalem vynechali čtvrteční zápas Evropské ligy, do víkendového duelu německé nejvyšší soutěže už ale zasáhli.
„Byli jsme s nimi v kontaktu a věděli jsme o určitých problémech, které oba hráči během minulého týdne měli. Ale Vláďa Coufal včera odehrál celé utkání. Teď jsme s ním krátce mluvili. Samozřejmě je unavený, měl noční cestu autem do Prahy, takže to regeneraci moc neprospělo. Ale je pár dní do utkání a věříme, že všichni hráči, kteří tu jsou, včetně Adama a Vládi, budou připraveni,“ prohlásil Bejbl.
Je rád, že nový realizační tým na rozdíl od prvního srazu na konci září nemusel dělat vynucené změny v nominaci. Tehdy hned na úvod vypadla ze zdravotních důvodů šestice hráčů a další se pak zranili během tréninku či zápasů. „Jsme rádi. Vážíme si toho, že přístup i zdravotní stav hráčů je velmi dobrý,“ uvedl Bejbl.
Český tým během posledního srazu v letošním roce nejprve ve čtvrtek na Letné přivítá úřadující mistry světa a Evropy ze Španělska a o tři dny později nastoupí v Osijeku proti Chorvatsku.
V úvodních čtyřech duelech skupiny A3 Deniovi svěřenci prohráli. Na posledním místě tabulky ztrácejí tři body na Chorvatsko a ještě se pokusí odvrátit sestup z elitní divize.
Přímo do úrovně B sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních čtvrtých místech ve skupinách, český tým je aktuálně druhý nejslabší a má o gól lepší skóre než Turecko.
„Je to jeden z cílů tohohle srazu. Chceme předvést kvalitní výkony, které povedou k bodovému zisku. Chceme být až do nedělního utkání v Chorvatsku ve hře o to, abychom neskončili ve skupině poslední,“ řekl Bejbl.
Český celek navzdory čtyřem porážkám zaujal při prvním srazu pod Deniou snahou o kombinační a aktivnější styl. „Byli bychom rádi, kdybychom si podobným způsobem uchovali naši defenzivní tvář, která byla vcelku solidní. Samozřejmě nějaké chyby se objevily a soupeři nás za ně potrestali. To bychom chtěli rozvíjet a zlepšovat. Určitě si přejeme, abychom do ofenzivy byli ještě kvalitnější, variabilnější. Abychom soupeřům způsobili daleko větší starosti z hlediska presinku a nátlakové hry,“ nastínil Bejbl.
Na sraz dorazili dva nováčci – mladoboleslavský záložník David Kozel a teplický křídelník Idris Hopi. „S hráči, kteří tu nebyli v září a říjnu, povedeme individuální rozhovory. Budeme se jich ptát, kde na hřišti jim to nejlíp vyhovuje, jak to vidíme my. Seznámíme je s herními principy, které tady chceme mít,“ podotkl Bejbl.
Mužstvo odpoledne čekal na Strahově úvodní trénink. „Dnes a zítra to asi budeme muset trochu rozdělit na skupiny. Někteří budou mít spíše regenerační režim, ti, co hráli v sobotu, mohou už zítra jít do plného tréninku. Věřím, že počínaje středečním tréninkem už budou všichni připraveni do plného procesu,“ dodal Bejbl.