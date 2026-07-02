Ronaldo proti Modričovi v boji o osmifinále. Projít dál chtějí po 16 letech také Španělé

Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa vstoupí také úřadující evropští šampioni Španělé. Jako jedni z favoritů celého turnaje změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. V největším šlágru úvodního kola play-off se utkají fotbalisté Portugalska a Chorvatska. V roli kapitánů proti sobě nastoupí někdejší spoluhráči z Realu Madrid – Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. O čtvrtý postup do osmifinále v řadě bude usilovat Švýcarsko, kterému stojí v cestě Alžírsko. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus: Španělsko – Rakousko (od 20:15), Portugalsko – Chorvatsko (od 0:15) a Švýcarsko – Alžírsko (od 4:15).
Španělé jsou v evropském souboji s Rakouskem favority
Španělé jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze, od roku 2006 ale přešli přes její úvodní kolo pouze před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj vyhráli. „La Roja“ zvládla skupinu bez inkasované branky, po úvodní senzační remíze s Kapverdami následně zdolala 4:0 Saúdskou Arábii a 1:0 Uruguay.
„Jsem rád, že se neustále zlepšujeme, naše výkony jsou vyvážené. Z toho pramení i dobrá defenziva. Teď ale začíná play-off, nároky a síla soupeřů se budou zvyšovat. Mohou rozhodovat detaily,“ řekl kouč Luis de la Fuente.
Rakušané postoupili ze skupiny za výrazně dramatičtějších okolností než Španělé. Po výhře nad Jordánskem (3:1) a porážce s Argentinou (0:2) jim v závěrečném kole stačila remíza s Alžírskem. Bod vyhovoval i soupeři, přesto padlo celkem šest gólů. Evropský zástupce byl na pokraji vyřazení po trefě Rijáda Mahrize ve třetí minutě nastavení, z poslední akce zápasu ale stihl srovnat na 3:3 Sasa Kalajdzic.
„Něco takového jsem nikdy nezažil. Takový závěr nás může do dalšího zápasu povzbudit, dodat nám něco navíc,“ uvedl trenér Ralf Rangnick. „Se Španělskem to bude další utkání o život. Musíme podat špičkový výkon, abychom měli nějakou šanci,“ podotkl.
V největším šlágru se střetnou Cristiano Ronaldo a Luka Modrič
Ke šlágru dojde dříve, než se očekávalo. Portugalci byli jasným favoritem skupiny K, po rozpačitých výkonech ale museli přepustit první místo Kolumbii. Také Chorvati obsadili ve své skupině druhé místo. Na úvod v přestřelce podlehli Anglii 2:4, následně si ale připsali výhry 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou.
Ve vyřazovacích bojích se jim tradičně daří, na šampionátu před čtyřmi lety v Kataru získali bronz a v roce 2018 v Rusku dokonce došli až do finále, v němž nestačili na Francii. „Chorvati jsou typickým turnajovým týmem, musíme si na ně dát velký pozor,“ řekl portugalský záložník Bernardo Silva.
„Portugalsko je vynikající tým s mnoha hráči světové úrovně v každé řadě. Budeme je dobře analyzovat a co nejlépe se připravíme, ale je jasné, jak nebezpeční jsou. Stejně jako my respektujeme je, respektují oni nás. Myslím, že o vítězi rozhodnou detaily,“ mínil chorvatský záložník Nikola Vlašič, který dal vítězný gól proti Ghaně.
Jedním z hlavních taháků zápasu bude souboj Ronalda s Modričem, kteří spolu v letech 2012 až 2018 hráli v Realu a čtyřikrát ovládli Ligu mistrů. Portugalský kanonýr zatím na turnaji zůstává trochu ve stínu dalších ofenzivních hvězd Lionela Messiho, Kyliana Mbappého a Erlinga Haalanda. Světový rekordman v počtu reprezentačních startů i gólů se střelecky prosadil v jediném ze tří zápasů.
Modrič předvedl své režisérské schopnosti hlavně v utkání s Ghanou, v němž přihrál na vítězný gól. „Luka je pro mě idol, a to nejen kvůli tomu, jak se udržel na nejvyšší úrovni, ale také kvůli tomu, jak se choval po celou svou kariéru. Je pro mě obrovskou inspirací a myslím, že i pro každého fotbalistu,“ uvedl Portugalec Silva.
Švýcaři stanou v utkání s Alžírskem i proti bývalému kouči
Švýcaři ovládli skupinu před Kanadou, Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Jejich největším úspěchem na světovém šampionátu jsou tři čtvrtfinálové účasti, ta poslední se ale datuje už do roku 1954. Do souboje s Alžířany půjdou po více než týdenní pauze. Alžírsko si vyřazovací část zahraje podruhé za sebou, před 12 lety vypadlo hned v osmifinále.
„Zasloužili jsme si být tam, kde jsme. Během volna jsme měli možnost sledovat ostatní týmy. Chvíli nám trvalo, než jsme se na turnaji rozjeli, ale podobně to měla i řada jiných zemí. Jsem spokojený s tím, jaký fotbal předvádíme,“ uvedl trenér Murat Yakin, jenž před pěti lety nahradil na švýcarské lavičce Vladimira Petkoviče, současného kouče Alžírska.
Bosenský trenér vedl reprezentaci alpské země v letech 2014 až 2021. „Švýcarsko má skvělý tým. Znám je, i když mají několik nových tváří. Spousta hráčů ale hrála už pode mnou, takže o jejich schopnostech dobře vím,“ řekl dvaašedesátiletý kouč.
Jeho současné mužstvo se v závěrečném duelu skupiny J proti Rakousku postaralo o pořádné drama. Alžírský křídelník Rijád Mahriz druhou trefou v utkání ve třetí minutě závěrečného nastavení dokonal obrat na 3:2. V tu chvíli africký tým postupoval z druhého místa a v prvním kole play-off by šel na Španěly, naopak Rakušané byli vyřazeni a dál postupoval Írán. Rakousko ale ještě vyrovnalo na konečných 3:3, ve skupině J obsadilo druhou pozici a Petkovičův výběr nakonec postoupil jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst.