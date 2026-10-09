Souček po zranění nastoupil za West Ham, ale výhry se nedočkal

Téměř čtyři měsíce po zranění, které utrpěl na mistrovství světa, nastoupil za West Ham fotbalový reprezentant Tomáš Souček. V předehrávce 9. kola druhé anglické ligy proti Queens Park Rangers byl bývalý reprezentační kapitán v základní sestavě, ale střídal v poločase, kdy jeho tým prohrával 0:1 gólem z penalty právě po jeho faulu. Zápasu, jenž skončil 1:1, když Bowen z West Hamu neproměnil v 90. minutě penaltu, předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče QPR Luďka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel.
Souček si zranil kotník 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0:3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině. Přišel kvůli tomu o letní přípravu i úvodních osm kol druhé ligy, kam West Ham sestoupil. Během reprezentační pauzy už jednatřicetiletý fotbalista odehrál 65 minut v páteční přípravě za zavřenými dveřmi proti třetiligovému Wycombe a při výhře 2:0 vstřelil gól z penalty.
Bývalá opora Slavie působí ve West Hamu od ledna 2020 a média v minulých dnech spekulovala, že s vedením jedná o prodloužení smlouvy. Po neúspěšném šampionátu Souček na instagramu uvedl, že zváží svou budoucnost v národním týmu, v němž dosud odehrál 93 zápasů a vstřelil 17 gólů.
Ještě než se vrátil jako hráč na hřiště, byl Souček účastníkem první vzpomínkové akce na Mikloškovu počest. Před zářijovým utkáním Ligového poháru s Fulhamem krajan zesnulého gólmana přinesl na trávník Olympijského stadionu jeho dres s číslem jedna. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, následně Mikloškův dres položil za branku.
Páteční ceremonii dominoval obří Mikloškův dres s číslem jedna, jenž při nástupu hráčů zakryl celý středový kruh. Na světelné tabuli svítila černobílá fotografie bývalého gólmana s daty jeho narození a úmrtí a fanoušci měli v hledišti jeho obří podobiznu. Hráči i příznivci obou týmů vyprovodili bývalého českého reprezentanta symbolicky dlouhým potleskem.
Mikloško byl prvním českým fotbalistou, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů, později tam dělal i trenéra gólmanů. Působil také v Queens Park Rangers. Za československou a posléze českou reprezentaci v letech 1982 až 1997 odehrál 42 zápasů.