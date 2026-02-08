Dvěma góly v závěru zápasu rozhodli fotbalisté Manchesteru City zápas Premier League s Liverpoolem, v němž dlouho prohrávali. Druzí Citizens tak drží stále šestibodový odstup za Arsenalem, šestý Liverpool ztrácí na lídra už sedmnáct bodů. Hodně si oddechli fotbalisté Crystal Palace, když se až v desátém zápase za sebou dočkali v anglické lize výhry. Na stadionu Brightonu vyhráli 1:0 gólem Ismaily Sarra. V tabulce se posunuli na 13. místo a o jednu příčku předstihli svého nedělního soupeře.
Manchester City otočil zápas v Liverpoolu, C. Palace konečně vyhrál
V Liverpoolu po bezbrankové první půli, ve které jasně dominovali hosté, otevřeli skóre v 74. minutě domácí. Maďarský záložník Szoboszlai se trefil parádní ranou z přímého kopu z téměř 30 metrů. Svou dělovku opřel o pravou tyč branky, gólman Donnarumma se po jeho střele jen ohlédl.
Manchester City však o 10 minut později vyrovnal, když Haaland hlavičkou přes obranu našel Silvu, který skóroval z hranice malého vápna. V nastaveném čase měli Citizens výhodu pokutového kopu, poté co brankář Alissona srazil Nunese. Exekuce se ujal Haaland a vstřelil svůj první gól na Anfield.
V nastavení se ještě Cherki trefil z poloviny hřiště do prázdné branky, když se Alisson připojil k domácímu útoku. Gólu však předcházela přetahovaná Haalanda se Szoboszlaiem a VAR branku odvolal kvůli faulu norského kanonýra. Zároveň ale hlavní rozhodčí za předcházející stažení protihráče vyloučil Szoboszlaie. Nařízený přímý kop poslal Cherki mezi diváky a sudí následně odpískal konec utkání.
Zápas v Brightonu rozhodla jediná gólová šance hostů. Guessand, čerstvá posila z Aston Villy, vystihl rozehrávku Brightonu a poslal do samostatného úniku Sarra, jenž se tváří v tvář brankáři Verbruggenovi nemýlil. Brighton čeká na výhru už pět zápasů a na sestupové pásmo má osmibodový náskok.
Výsledky 25. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Tottenham 2:0 (38. Mbeumo, 81. Fernandes), Arsenal – Sunderland 3:0 (66. a 90.+3 Gyökeres, 42. Zubimendi), Bournemouth – Aston Villa 1:1 (55. Rayan – 22. Rogers), Burnley – West Ham 0:2 (13. Summerville, 26. Castellanos), Fulham – Everton 1:2 (18. vlastní Mykolenko – 15. Dewsbury-Hall, 83. vlastní Leno), Wolverhampton – Chelsea 1:3 (54. Arokodare – 13., 35. obě pen. a 38. Palmer), Brighton – Crystal Palace 0:1 (61. Sarr), Liverpool – Manchester City 1:2 (74. Szoboszlai – 84. Silva, 90.+3 Haaland z pen.).