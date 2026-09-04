Křetínský už je nejsilnějším akcionářem West Hamu

Role Daniela Křetínského ve West Hamu posiluje. Majitel fotbalové Sparty se stane největším akcionářem anglického, aktuálně druholigového klubu. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46 procent. Informaci přinesl britský deník The Times a Křetínský ji poté potvrdil prostřednictvím mluvčího skupiny EPH serveru e15.
„Je mi velkou ctí, že mám příležitost stát se největším akcionářem tohoto skvělého klubu. Uvědomuji si odpovědnost, kterou to s sebou nese, a neberu ji na lehkou váhu. Rád bych poděkoval všem stávajícím akcionářům za jejich konstruktivní úsilí, díky kterému bylo možné tohoto výsledku dosáhnout a poskytnout klubu jistotu, kterou v této kritické době potřebuje,“ uvedl Křetínský.
Dosud držel v klubu 27 procent. Nyní se dohodl, že s dalšími akcionáři odkoupí 25 procent od spolupředsedkyně West Hamu Vanessy Goldové. Jeho společnost 1890s holdings bude vlastnit 46 procent a stane se největším akcionářem klubu.
Český miliardář měl původně posílit svůj vliv v klubu už v létě na úkor Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Zůstal nicméně největším akcionářem klubu, za který hraje český záložník Tomáš Souček a jenž v minulé sezoně sestoupil z Premier League.
Křetínský začátkem srpna odprodal více než dvě procenta svého podílu v klubu podnikateli Jakubu Havrlantovi. Podle médií potřeboval snížit svůj podíl pod 25 procent, aby mohl nadále usilovat o odkup 25,1 procenta akcií Goldové. Po překročení polovičního podílu v londýnském klubu by jinak podle akcionářské dohody z roku 2021 musel Křetínský koupit i Sullivanův podíl 38,8 procenta.
Goldová se mezitím domluvila na prodeji svých akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, která v minulosti pomáhala saúdskoarabskému konsorciu s převzetím Newcastlu a byla ředitelkou United. Podle nové dohody vypadne Staveleyová ze hry a Křetínský se přece jen stane největším akcionářem West Hamu. Sullivan bude nově vlastnit 40 procent, nový americký investor Tripp Smith 11 procent a zbývající tři procenta připadnou dalším menším akcionářům.
Transakci ve stručném prohlášení na webu potvrdil i West Ham. Goldová, dcera bývalého předsedy West Hamu Davida Golda, uvedla, že ji dosažení dohody potěšilo. Křetínský se podle ní aktivněji zapojí do rozhodování v klubu a zároveň dá fanouškům jasno ohledně budoucnosti West Hamu.
„Mou ambicí bylo zajistit, aby klub měl správné vedení, a umožnit West Hamu, aby naplnil svůj potenciál a vrátil se na své právoplatné místo v Premier League,“ napsala Goldová v prohlášení. „Tato dohoda, která byla poprvé nastíněna v červnu, poskytuje stabilitu a umožňuje klubu a jeho vedení i nadále se soustředit na fotbalovou sezonu,“ dodala.
Transakce by podle britských médií měla být dokončena ještě v září. Změny pak nastanou také ve složení vedení klubu.
Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021. Jeho cílem je rychlý návrat mužstva do Premier League.