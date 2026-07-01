Slovácko se rozloučilo s ligovým rekordmanem Petrželou

Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub z Uherského Hradiště s třiačtyřicetiletým veteránem neprodloužil smlouvu. Není jasné, zda bude křídelník, který byl v uplynulé sezoně nejstarším hráčem nejvyšší soutěže, dál pokračovat v kariéře.
Petržela se vloni v létě vrátil do Slovácka, po roce ale v Uherském Hradišti znovu končí. Bývalý český reprezentant má aktuálně v domácí lize na kontě 537 startů a 60 branek. V podzimní části uplynulé sezony ještě pravidelně nastupoval, na jaře ale naposledy zasáhl do hry před polovinou dubna.
Petržela se stal ligovým rekordmanem v listopadu 2022, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého. Největší úspěchy posbíral zkušený křídelník s Plzní, s níž získal čtyři tituly a byl jedním ze symbolů nejúspěšnější éry Viktorie.
Po návratu do Slovácka, v jehož barvách nakoukl do nejvyšší soutěže, v roce 2022 oslavil vítězství v domácím poháru. Na jaře předminulé sezony si odskočil na hostování do druholigové Viktorie Žižkov.
V reprezentačním „áčku“ má na kontě 19 startů. Petržela byl v poslední době ambasadorem Klubu legend, kam LFA uvádí hráče s 300 a více duely v české lize.
Smlouva ve Slovácku vypršela také obránci Petru Reinberkovi. Sedmatřicetiletý krajní hráč, který v lize zasáhl do 371 zápasů, podle všeho končí profesionální kariéru. Klub uvedl, že brzy oznámí jeho novou roli.