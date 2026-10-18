Fotbalisté Sparty v 11. kole první ligy překvapivě hráli 0:0 na hřišti trápící se Ostravy. Pražané nenavázali na minulé tři výhry v nejvyšší soutěži a nevyužili sobotní bezbrankové remízy Slavie s Hradcem Králové. Z pátého místa tabulky nadále ztrácejí na obhájce titulu osm bodů. Zbrojovka zvítězila na hřišti Slovácka 2:1. Tým z Uherského Hradiště tak naplno bodoval pouze v jediném z úvodních 11 ligových utkání.
Ostrava proti Spartě předvedla nejlepší výkon za poslední týdny. Odhodlání Baníku podpořila kromě plného stadionu i situace z osmé minuty, kdy Boulova rána z voleje skončila za zády Surovčíka, ale gól kvůli hraničnímu ofsajdu neplatil. První vyloženou šanci přesto měli hosté: v 31. minutě po Hoeverově kolmici uháněl sám na Jedličku Nor Brunes, udělal mu kličku do strany, ale do jeho střely do prázdné branky se domácí gólman stačil vrhnout.
Druhý poločas sice odstartoval průnikem z levé strany Suchomel, ale z těžkého úhlu vypálil nad. Pak už znovu více hrozil Baník. Gólu se přiblížil v 70. minutě, po brejku Kubaly dorážel po zemi Planka, jenže Surovčíkovi ještě v pádu pomohl Mercado. Deset minut před koncem ránu střídajícího Jurečky Surovčík reflexivně vyrazil a ligovou sérii neprůstřelnosti natáhl na 425 minut. Naopak Slezané potvrdili, že se sedmi brankami mají nejhorší útok ligy.
Koncovka utkání byla infarktová. V 86. minutě mohl nejprve rozhodnout Mercado, jeho střelu však po rychlém protiútoku Jedlička vyrazil. Tutovku měl v 89. minutě střídající sparťan Vojta, jeho zakončení z malého vápna šlo jen do břevna.
Baník Ostrava – Sparta Praha 0:0
Baník Ostrava – Sparta Praha 0:0
Rozhodčí: Černý – Paták, Malimánek - Ochotnický (video). ŽK: Nogha – Hoever, Mercado, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 14 730.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Nogha, Míček – Boula – Bewene (79. Kmeť), Kohút (64. Gilbert), Planka (79. Musák), Traoré (67. Smith) – Kubala (79. Jurečka), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.
Sparta: Surovčík – Hoever (46. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek (64. Mannsverk) – Mercado, Vydra (56. Singhateh), Alcócer (73. Jurásek) – Brunes (56. Vojta). Trenér: Priske.
Slovácko prohrálo doma se Zbrojovkou po sedmi zápasech
Slovácko bylo od úvodu střetnutí živější, vyloženou šanci ale nemělo. Brňané se postupně zvedli a byli více na polovině soupeře. Zbrojovku poslal do vedení Vašulín, který proměnil penaltu nařízenou za Slončíkův faul na Vaníčka.
Hosté se ve druhé půli více zatáhli. Slovácko dobývalo, jenže marně hledalo skulinky v brněnské defenzivě. Celek z Uherského Hradiště čtvrt hodiny před koncem hrubě chyboval. Trávník při rozehrávce trefil jenom Zmrhala, míče se zmocnil střídající Vachoušek a pohodlně zvýšil na 2:0. Dvaadvacetiletý útočník skóroval po čtyřech minutách pobytu na hřišti. Brňany nerozhodila ani branka Behiratcheho na konci nastavení. Obránce z Pobřeží slonoviny skóroval v české lize premiérově.
Slovácko doma v nejvyšší soutěži podlehlo Zbrojovce po sedmi duelech poprvé od července 2012.
1. FC Slovácko – Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)
1. FC Slovácko – Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)
Branky: 90.+4 Behiratche – 40. Vašulín z pen., 75. Vachoušek. Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Dorotík – Kvítek (video). ŽK: Behiratche (Slovácko). Diváci: 6035.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski (77. Rundič) – Ndefe (7. Šviderský), Trávník, Kostadinov, Blahút (65. Fiala) – Havlík, Vorlický (77. Marinelli) – Juroška (65. Král). Trenér: Jelínek.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Pokorný, Vedral – Penxa, Čavoš (76. Langer), Zmrhal (86. Břečka), Dante – Vaníček (71. Vachoušek), Ezeh (86. Kanakimana) – Vašulín (71. Janetzký). Trenér: Svědík.