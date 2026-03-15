Štěpán Chaloupek si po výhře 3:1 ve Zlíně pochvaloval, že se jarní část sezony zatím vyvíjí podle představ Slavie. Třiadvacetiletý stoper proti nováčkovi svým čtvrtým gólem v sezoně otevřel skóre a nasměroval obhájce titulu k šestému tříbodovému zisku po sobě. Chaloupek vyzdvihl, že červenobílí po vítězství v derby nad Spartou nic nepodcenili.
Slávista Chaloupek: Jaro se zatím vyvíjí podle našich představ
Slavia jako jediná v ligové sezoně dál drží neporazitelnost a neúplnou tabulku vede už o 13 bodů před letenským rivalem, který má nedělní duel k dobru.
„Hraje se každý víkend o tři body a každý může být rozhodující. Nechceme prohrávat ani remizovat, když se to daří. Je to ukázka, že se nám daří a jaro se vyvíjí podle našich představ,“ řekl Chaloupek.
Ve Zlíně otevřel skóre ve 12. minutě tvrdou střelou těsně za hranicí pokutového území, na kterou zlínský brankář Stanislav Dostál nedosáhl. K ráně ho tak trochu vyprovokoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který Chaloupka nezmínil mezi těmi, kteří by měli častěji pálit.
„Trochu jsem si z toho dělal srandu. Šlo o to, že trenér v přípravě říkal, že se máme pokoušet o střelbu. Vyjmenoval při tom 80 procent kádru, ale mě ne. Tak jsem si pak o poločase trochu rejpnul,“ prohlásil Chaloupek.
Při střele využil prostoru, který mu zlínská defenziva poskytla. „Dost se to tam otevřelo. Viděl jsem, že do té střely chci jít, a vyšlo to perfektně,“ pochvaloval si bývalý teplický obránce gól, jímž už překonal své maximum z ligové sezony 2023/24.
Slavia od té doby zápas víceméně ovládala. „Ano, hru jsme kontrolovali. Ale budu určitě mluvit za všechny a řeknu, že jsme měli druhý a třetí gól dát dřív, abychom měli dřív klid,“ řekl Chaloupek k brankám z 66. a 77. minuty.
Mrzel ho inkasovaný gól v nastavení po standardní situaci Zlína. „Věděli jsme, že jejich hráči mají svoji výšku a mohou z toho zahrozit. Chtěli jsme nulu, balon ale propadl a dostali jsme gól. Na tom musíme zapracovat, aby se to už neopakovalo,“ poznamenal Chaloupek.
Odmítl, že by pro Slavii bylo složité nastavit po vypjatém derby hlavu na duel ve Zlíně. „Jsme profíci. Hraje se o stejné tři body jako každé jiné utkání a makali jsme na sto procent,“ dodal Chaloupek.